Vierschanzentournee-Quali für das Neujahrsspringen

Markus Eisenbichler landete bei der Qualifikation von Garmisch auf 138 Meter und sicherte sich den Sieg dank besserer Haltungsnoten. Der Siegsdorfer, der bereits beim ersten Springen der Vierschanzentournee mit Rang sechs überzeugte, verwies Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft und Manuel Fettner (beide Österreich) auf die Plätze. Eisenbichler muss im Neujahrsspringen am Sonntag (14 Uhr, im Ticker) nun gegen den starken Polen Kamil Stoch ran, der die Quali von Samstag ausließ.

Eisenbichler: "Gegen Kamil ist mir egal"

"Es war nur die Quali, aber es ist schön, dass ich die Schanze so gut im Griff habe" , freute sich Eisenbichler, dessen beste Weltcup-Platzierung bisher ein dritter Platz beim Weltcup in Lillehammer war. "Ich bin dreimal ziemlich stabil hier heruntergekommen. Auch der Telemark ist mir etwas besser gelungen. Morgen gegen Kamil ist mir eigentlich auch egal. Entweder kegele ich ihn raus oder es wird einen Lucky Loser geben" , sagte er in der ARD. Als Rezept für sein derzeit so starkes Springen nannte der 25-Jährige: "Ich will einfach locker bleiben und versuchen, mein Zeug zu machen. Das gelingt mir ganz gut zurzeit."

Leyhe starker Neunter - Freund nur 20.

Stephan Leyhe.

Einen starken Sprung zeigte auch Stephan Leyhe, sich mit 134,5 Metern auf einen tollen neunten Rang kam. Der Willinger freute sich nach der Quali in der ARD: "Ich bin zufrieden. Der Podestplatz ist noch weit weg. Mein Ziel ist es, die Top 10 zu knacken. In den letzten Tagen bin ich lockerer geworden, das macht im Skispringen einiges aus."



Ebenfalls beim Neujahrsspringen dabei: Richard Freitag als Zwölfter (131,5 Meter), Andreas Wellinger als 16.(129,5 Meter), Karl Geiger als 21. (128 Meter), Andreas Wank als 24. (127,5 Meter), Pius Paschke als 34. (126,5 Meter) und Constantin Schmid als 45. (122,5 Meter). Der bereits vorqualifizierte Severin Freund enttäuschte mit 127 Metern und Rang 20.

Kraus, Schubert und Hoffmann erneut ausgeschieden

Die Qualifikation nicht überstand erneut Marinus Kraus, der es bereits in Oberstdorf nicht ins Finale schaffte. Der Team-Olympiasieger kam nur auf 111 Meter und damit auf Rang 64 der 71 Starter. Auch Johannes Schubert als 63. (112,5 Meter) und Felix Hoffmann als 52. (119,5 Meter) fehlen am Sonntag - die beiden waren auch in Oberstdorf schon nicht im Finale.

Die K.o.-Paarungen mit deutscher Beteiligung

Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) vs. Andreas Wank

Kevin Bickner (USA) vs. Karl Geiger

Antti Aalto (Finnland) vs. Severin Freund

Pius Paschke vs. Dawid Kubacki (Polen)

Roman Koudelka (Tschechien) vs. Andreas Wellinger

Jurij Tepes (Slowenien) vs. Richard Freitag

Jan Ziobro (Polen) vs. Stephan Leyhe

Constantin Schmid vs. Piotr Zyla (Polen)

Kamil Stoch (Polen) vs. Markus Eisenbichler