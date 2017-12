Deutsche Adler mit starker Quali am Ural

Bester in der Qualifikation am Freitagnachmittag (1.12.2017) war Markus Eisenbichler. Der Siegsdorfer flog unter Flutlicht in Nischni Tagil bis auf 133,5 Meter und landete damit die Tagesbestweite. Platz zwei ging an den Norweger Johann Andre Forfang (132 Meter) vor einer ganzen Armada weiterer deutscher Springer.

Paschke überraschender Dritter

Markus Eisenbichler.

Pius Paschke flog mit 132,5 Metern etwas überraschend auf Rang drei, Richard Freitag wurde mit 131,5 Metern Vierter. Andreas Wellinger (129 Meter), Karl Geiger (131,5 Meter) und Stephan Leyhe (131 Meter) sicherten sich die Plätze zehn, elf und zwölf. Lediglich David Siegel (117,5 Meter) scherte mit Platz 59 aus dem guten deutschen Mannschaftergebnis aus. Er fehlt am Samstag (16.15 Uhr) beim Einzel-Wettbewerb in im russischen Nischni Tagil - nach dem zweiten verpassten Wettkampf innerhalb einer Woche droht dem deutschen Meister von 2016 eine Rückstufung in den Continental Cup.

Stoch und Kraft auf Rang fünf und sechs

Neben dem deutschen Top-Sextett haben sich für das Springen am Samstag (2.12.2017/16.15 Uhr, im Ticker) auch der Pole Kamil Stoch (131 Meter) und Vorjahres-Weltcupgesamtsieger Stefan Kraft (131 Meter) aus Rang fünf und sechs als Podestkandidaten für Samstag in Stellung gebracht.



Der Skisprung-Weltcup machte bisher viermal Station in Nischni Tagil, das rund 1.700 Kilometer östlich von Moskau liegt. Zwei dieser vier Springen gewann Severin Freund, der diese Saison wegen eines Kreuzbandrisses fehlt.