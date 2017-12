Zum Abschluss des Sprung-Tripples im norwegischen Lillehammer traten die besten 30 Springerinnen der beiden ersten Tage auf der großen Olympiaschanze von 1994 an. Wie schon am Vortag auf dem kleinen Bakken überzeugte Katharina Althaus auch in diesem Wettbewerb und sicherte sich den Sieg. Die Oberstdorferin bejubelte nach Sprüngen auf 138,5 Meter und 139,5 Meter mit 308,2 Punkten ihren insgesamt dritten Weltcup-Erfolg. "Ich bin überglücklich. Das war ein wirklich gutes Wochenende für mich hier in Norwegen" , sagte Althaus, die Maren Lundby (284,3) mit über 20 Punkte Rückstand auf Platz zwei verwies. Dauersiegerin Sara Takanashi (275,8) musste sich mit Rang drei begnügen.

Starkes deutsches Teamergebnis

Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt (137/124,5) reihte sich als Sechste in die Top-Ten ein. Siebte wurde Svenja Würth (Baiersbronn) die auf 124,5 und 127,5 Meter flog. Die 24-jährige Schwarzwälderin war am Vortag schon starke Fünfte geworden und zeigte mit Platz sieben erneut, dass sie vorne mithalten kann. Juliane Seyfahrt (117/121) wurde 13. und Teamkollegin Gianina Ernst kam mit Weiten von 108 und 98,5 Metern auf Rang 28.

Althaus überflügelt Vogt im Weltcup

Mit jetzt drei Weltcupsiegen überflügelte Althaus sogar Vogt. Die Schwäbin hat zwar 2014 Olympiagold und insgesamt schon vier WM-Titel geholt, gewann aber bislang nur zwei Mal im Weltcup. Im Gesamtweltcup liegt Althaus mit 280 Punkten vor Lundby (260) und Takanashi (160) in Führung.

Thema in: B5 aktuell, 03.12.2017, 15.05 Uhr

mla | Stand: 03.12.2017, 12:25