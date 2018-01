Toralf Engan (NOR/1962/63)

Sieg in Oberstdorf, Sieg in Garmisch, Sieg in Innsbruck - aber dann verpasste der Norweger Toralf Engan im 10.000-Einwohner-Städtchen im Bundesland Salzburg als Viertplatzierter den Sprung in das Geschichtsbuch. Den Gesamtsieg holte sich der Athlet aus Hølonda aber mit großem Vorsprung, ein Jahr später ließ er auch noch Olympisches Gold folgen.