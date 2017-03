Deutsches Sextett auf dem Monsterbakken dabei

Alle sechs deutschen Skiadler dürfen am Freitag (24.03.2017) über den Monsterbakken in Planica gehen. In der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup überzeugten Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Richard Freitag und auch Stephan Leyhe. Der große Pechvogel war zunächst Andreas Wank, der trotz 210 Metern als 31. den Sprung in das 40er-Feld um einen Rang verpasste. Durch die Disqualifikation des Quali-Siegers Andre Johann Forfang aus Norwegen rutschte Wank aber doch noch ins Starterfeld. Die zehn Besten der Skiflugwertung, darunter auch Andreas Wellinger, waren automatisch qualifiziert. Wellinger verzichtete ebenso wie die Topleute Kamil Stoch aus Polen und der Österreicher Stefan Kraft auf die Qualifikation.

Eisenbichler, Geiger und Freitag in den Top 10

Es war ein toller Auftakt für das letzte Skiflug-Wochenende der Saison. Im slowenischen Planica zeigte sich das Wetter gnädig und ließ auch schon in der Qualifikation große Flüge zu. Den weitesten stand der Norweger Johann Andre Forfang, der bei seinen 241,5 Metern sogar mit weniger Anlauf auskommen musste. Doch der 21-Jährige wurde nachträglich disqualifiziert. Landsmann Robert Johansson, der Kurzzeit-Weltrekordler mit 252 Metern, stand so mit 233 Metern an der Spitze.

Freitag, der mit 219 Metern auf dem zehnten Platz landete, ging ebenfalls von Gate 12 runter. Zuvor hatte Markus Eisenbichler, der sein kleines Tief von Vikersund überstanden zu haben scheint, mit 236 Metern für die Verkürzung gesorgt. Der Siegsdorfer wurde Dritter hinter Pior Zyla aus Polen. Karl Geiger, der mittlerweile zum Skiflieger mutiert ist, schaffte starke 224 Meter. Das reichte für Platz sieben. Stephan Leyhe qualifizierte sich mit 209 Metern als 21. ebenfalls.

Zweikampf um den Gesamtsieg

Kamil Stoch (li.) ist der Jäger im Kampf um den Gesamtweltcup

Eine große Entscheidung steht in Planica noch aus: Wer wird der Nachfolger von Peter Prevc. Der Slowene hatte in der vergangenen Saison überlegen den Gesamtweltcup gewonnen. Diesmal kämpfen noch zwei um die große Kristallkugel. Aktuell liegt der Österreicher Stefan Kraft mit 1465 Zählern noch vor Kamil Stoch aus Polen, der bisher 1434 Punkte gesammelt hat. Insgesamt stehen auf der Skiflugschanze noch zwei Einzel und ein Teamspringen auf dem Programm.