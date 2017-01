Das deutsche Quartett siegt im Teamspringen

Es war ein enger Wettkampf zwischen Polen, Deutschland und Slowenien. Am Ende hat eine mannschaftlich sehr starke Leistung mit soliden, guten Sprüngen den vier deutschen Springern beim Teamspringen im polnischen Zakopane den ersten Platz beschert. Bundestrainer Werner Schuster hatte Markus Eisenbichler, Qualifikationssieger Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag auf die Schanze geschickt – und das richtige Händchen bewiesen.

Minimaler Vorsprung für Slowenien nach erstem Durchgang

Markus Eisenbichler.

Nach dem ersten Durchgang war das deutsche Quartett nur winzige 0,6 Punkte hinter den Slowenen auf Platz zwei gelegen. Platz drei hatten die Polen inne, die 14 Punkte auf Slowenien gut machen mussten. Nach jeweils zwei Springern pro Team im zweiten Durchgang waren es 4,1 Punkte, die Deutschland vor Polen führte und fast zwölf vor Slowenien.

Stephan Leyhe in Klingenthal

Für die Deutschen waren da schon Markus Eisenbichler mit einem zweiten Sprung von 131 Metern im Einsatz und auch Stephan Leyhe machte einen weiten Satz: Der 25-Jährige kam auf 132 Meter. Dann musste Andreas Wellinger gegen Jernej Damjan bestehen. Damjan hatte 134 Meter vorgelegt, doch Wellinger konterte mit 135 Metern. Auch wenn er mit der Landung nicht ganz zufrieden war - Wellinger konnte die Führung auf die Slowenen noch ausbauen. Auf 128 Meter sprang Dawid Kubacki und beließ die Polen auf Platz drei.

Youngster, Oldie und Richard Freitag

Die vierten Springer des zweiten Durchgangs starteten in umgekehrter Reihenfolge. Richard Freitag musste als Führender als Letzter ran. Vor ihm sprang für Polen Routinier Kamil Stoch. Er kam auf 136 Meter und hat mit all seiner Routine den zweiten Platz für die Gastgeber verteidigt. Denn der 17-jährige Domen Prevc kam in seinem letzten Sprung für Slowenien nur auf 133 Meter. Freitag behielt auch im letzten Sprung die Nerven und sicherte mit 134,5 Metern den Sieg seiner Mannschaft.

Richard Freitag

So gewinnt das deutsche Team am Ende mit 1116,3 Punkten vor Polen mit 1111,2 Punkten und Slowenien mit 1102,7 Punkten. Nach Platz vier im Vorjahr hatten sich die Deutschen einiges vorgenommen und sie haben ihr Ziel erreicht.

Sonntag Einzel

Am Sonntag steht das Einzel auf dem Programm (16 Uhr, im Ticker). Vorjahressieger Stefan Kraft fehlt wegen einer Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung.