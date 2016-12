Kamil Stoch (Polen): Der Doppel-Olympiasieger von 2014 ist wieder da. Drei magere Jahre musste Stoch durchstehen. Aber unter seinem neuen Trainer, dem Österreicher Stefan Horngacher, startete der 29-Jährige wieder durch. Der aktuelle Gesamtweltcupvierte will natürlich auch bei der Tournee mitmischen. Sein Vorteil kann ein Nachteil sein: Er neigt zur Perfektion, was ihn manchmal auch hemmt. Aber mit seinem 15. Weltcupsieg in Lillehammer und Rang zwei bei der Generalprobe in Engelberg im Gepäck dürfte er entspannt in die Tournee gehen.