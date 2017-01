Andreas Wellinger hüpfte wie ein Flummi zur Siegerehrung im Schanzenauslauf, doch angesprochen auf seine teaminterne Rolle wurde der neue deutsche Vorflieger gleich wieder ganz bodenständig. "Es gibt nicht nur einen, sondern mehrere, die vorne landen können" , sagte der 21-Jährige nach seinem Sieg beim Skisprung-Weltcup in Willingen: "Was uns ausmacht ist, dass wir als Team im Moment auf hohem Niveau springen."

Formkurve zeigt nach oben

Dabei dürfte auch Wellinger bewusst sein, dass er aus dem tatsächlich auch nur phasenweise starken deutschen Kollektiv derzeit gewaltig herausragt. Dritter in Wisla, Zweiter in Zakopane, Erster in Willingen - die Formkurve des Ruhpoldingers verlief im Januar steil nach oben. Nach dem Kreuzbandriss des jahrelangen Teamleaders Severin Freund ist Wellinger rund drei Wochen vor Beginn der WM in Lahti der große Hoffnungsträger bei den DSV-Adlern. "Er ist einfach auf einem sehr guten Niveau. Ich hoffe, dass er dranbleibt und so weiterspringt" , sagte Bundestrainer Werner Schuster über seinen derzeitigen Vorzeige-Athleten.

Vor allem Wellingers ereignisreiche Vita ringt dem Österreicher Respekt ab: "Er musste die Tiefen eines Springerlebens bereits mitnehmen und hat sich da eindrucksvoll rausgekämpft." Im November 2012 hatte Wellinger als gerade 17-Jähriger mit einem Paukenschlag im Weltcup debütiert. Gleich den ersten Durchgang beendete er auf Platz eins, wurde letztlich bei seiner Premiere in Lillehammer Fünfter.

Ausnahmetalent mit Höhen und Tiefen

Endlich wieder gewonnen: Andreas Wellinger

Das Ausnahmetalent schien ein Garant für eine glorreiche Zukunft: Jung, erfolgreich, gutaussehend - ein potenzielles Teenie-Idol wie einst Martin Schmitt oder Sven Hannawald. 2014 folgte der erste Weltcup-Sieg in Wisla, der Olympiasieg mit dem Team und dann - der erste Rückschlag. Im finnischen Kuusamo stürzte Wellinger schwer, musste sich einer Schulter-OP unterziehen. Die rasante Entwicklung des Jungstars stagnierte anschließend, erst jetzt kann er das als Teenager abgegebene Versprechen auf einen deutschen Weltklasse-Springer wieder regelmäßig einlösen. Die Gründe dafür liegen auch im privaten Bereich.