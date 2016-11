Vor dem Weltcup-Start

Die Schneeproduktion zur Absicherung des Skisprung-Weltcups in Klingenthal läuft nach Plan. In der Vogtland Arena wird neben der seit einer Woche laufenden "Snow Factory" nun auch mit den eigenen Schneekanonen gearbeitet.

Vorbereitung läuft entspannt

"Seit Mitte der Woche haben wir regelmäßig Frost, vor allem in der Nacht. Dadurch können wir nun auch unsere eigenen Schneekanonen vereinzelt einsetzen" , sagte am Freitag Stark Marcus Stark, Vize-Präsident des VSC Klingenthal. Mit der "Snow Factory" kann hingegen auch bei Plusgraden Kunstschnee produziert werden.



In den vergangenen Jahren hatten die Ausrichter angesichts der teils extremen Witterungsbedingungen und mangels Schnee bis zum Schluss um die Austragung gebangt. In diesem Jahr sieht es besser aus. "Es läuft tatsächlich verhältnismäßig entspannt. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Es sind ja noch drei Wochen bis zum Weltcup. Da kann das Wetter auch durchaus nochmal kippen" , sagte Stark.

18 Nationen werden erwartet

Für den Weltcup in Klingenthal haben auch die ersten Nationen gemeldet. Neben den Polen mit Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch und Grand-Prix-Gesamtsieger Maciej Kot haben zudem Japan mit Oldie Noriaki Kasai sowie Frankreich, Kasachstan und Russland ihre Aufgebote bereits bekannt gegeben. Insgesamt werden Athleten aus 18 Nationen erwartet.

dpa | Stand: 11.11.2016, 16:37