Der Überflieger der Vorsaison mit einer Kampfansage: Peter Prevc hat am Freitag die Qualifikation für das Skifliegen am Wochenende in Oberstdorf gewonnen. Beim ersten Wettkampf auf der umgebauten Heini-Klopfer-Schanze flog der 21-fache Weltcupsieger auf 221,5 Meter.

Neuer Weitenrekord für Wellinger

Beste Deutsche am Freitag: Andreas Wellinger (re.) und Markus Eisenbichler (li.).

Prevc landete dabei die Bestweite der gesamten Konkurrenz. Ihm am nächsten kam der bereits vorqualifizierte Andreas Wellinger. Der Ruhpoldinger, der am vergangenen Wochenende den Weltcup in Willingen gewann, landete bei 219 Metern. Der 21-Jährige verbesserte damit zugleich seinen persönlichen Weitenrekord um einen Meter. Ganz zufrieden wirkte Wellinger allerdings nicht: " Leider war das nur ein Meter weiter als meine bisherige Bestmarke. Ich denke, dass hier Weiten von bis zu 240 Meter möglich sind ", sagte der Team-Olympiasieger nach seinem Sprung.

Alle sieben DSV-Adler qualifiziert

Aus dem siebenköpfigen deutschen Team sind alle Starter bei den Springen am Samstag (16 Uhr, im Ticker und Livestream) und Sonntag (15 Uhr, im Ticker und Livestream) dabei. Neben den vorqualifizierten Wellinger und Markus Eisenbichler (210 Meter) schafften es auch Karl Geiger, Stephan Leyhe, Andreas Wank, Richard Freitag und Pius Paschke ins Finale der besten 40. Geiger wurde mit 194,5 Metern Quali-14., Leyhe mit 187 Metern 17., Wank mit 183,5 Metern 19., Freitag mit 183 Metern 21. Paschke, der es aus dem Continental-Cup ins Skiflug-Aufgebot schaffte, wurde mit 170 Metern 28. der Qualifikation.

Freitag: "Extrem viel Spaß"

Für die Wettkämpfe am Wochenende wagte Freitag, der den letzten Skiflug-Weltcup in Oberstdorf im Februar 2013 gewonnen hatte, eine mutige Ansage: " Das ist eine coole Schanze, es macht hier extrem viel Spaß. Ich möchte einen persönlichen Rekord aufstellen ", sagte Freitag. Bei der Skiflug-WM 2012 war er in Vikersund 230 Meter weit geflogen.

Russe Wassilijew und Norweger Johansson überraschen

Skispringer Dmitri Wassilijew kann sich über einen 215-Meter-Satz freuen.

Die Plätze zwei und drei in der Qualifikation belegten etwas überraschend Dimitri Wasillijew aus Russland und Robert Johansson aus Norwegen. Wassilijew, der zuletzt vor zwei Jahren bei der Qualifikation für das Skifliegen in Bad Mitterndorf in den Top 3 stand, flog auf 215 Meter. Seine letzte Weltcup-Podestplatzierung feierte der 37-Jährige im Dezember 2012 in Kuusamo. Johansson, der Überraschungs-Zweite von Innsbruck im Januar, sprang auf 213,5 Meter.

