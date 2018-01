Streif in Kitzbühel soll entschärft werden

Der Ski-Weltverband FIS will vor dem legendären Alpinrennen auf der Streif in Kitzbühel auf Kritik der Fahrer reagieren und die steile Abfahrtsstrecke entschärfen. Wie Renndirektor Markus Waldner sagte, sollen die Sprünge entschärft und die gefährlichsten Stellen mit Farbe markiert werden.

Andreas Sander: "Bin wirklich sauer"

Nach dem ersten Training am Dienstag hatten zahlreiche Athleten über die schlechte Piste geklagt. Der Schweizer Weltmeister Beat Feuz nannte die Strecke "eine Katastrophe. Die Piste ist für mich in keinem Zustand, wie man ein Rennen fahren darf." Österreichs Olympiasieger sagte: "Das erste Training war extrem." Andreas Sander aus Ennepetal schimpfte: "Ich bin wirklich sauer. Man darf nicht im ersten Training am Limit sein." Vor der Landung habe man nicht erkennen können, wie lange es noch dauert. "Das ist für mich die einfachste Sache, den Sport sicherer zu machen - wir brauchen gute Farbe" , beschwerte sich Sander.

Zu viel Schneefall: Mittwochs-Training abgesagt