Shiffrin bleibt Klasse für sich

Mikaela Shiffrin hatte mit Zagreb noch eine Rechnung offen. Letztes Jahr schied die Slalom-Queen bereits im ersten Lauf aus. Diesmal zeigte sie zwei technisch einwandfreie Fahrt. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Schweizerin Wendy Holdener betrug 1,59 Sekunden - im Slalom sind das Welten. Shiffrin fuhr den fünften Sieg im sechsten Slalom einund sicherte sich den Titel "Snow Queen", der in Zagreb vergeben wird. Dritte wurde die Schwedin Frida Hansdotter (+ 2,11 Sek .). " Ich fühle mich so stark und habe große Freude am Skifahren" , sagte Shiffrin.

Wallner unter den Top-15

Marina Wallner war beste Deutsche und fuhr ihr erstes Resultat überhaupt in Zagreb ein. Die Inzellerin landetet mit 3,62 Sekunden Rückstand auf den 12. Platz. " Ich bin mit beiden Läufen nicht ganz so zufrieden. Ich kann mehr ", sagte Wallner, die nun sicher für die Olympischen Winterspiele qualifiziert ist.

Christina Geiger kam mit einem Rückstand von 4,34 Sekunden als 19. ins Ziel. "Ich habe mir sehr schwer getan mit der Kurssetzung. Ich bin Kurven gefahren, wo keine waren. Das Vertrauen auf die direkte Linie hat gefehlt ", sagte die Oberstdorferin im ZDF .