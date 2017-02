Goggia führt, Stuhec kann Kombikugel gewinnen

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell war" , sagte Siegerin Goggia, die sich auf dem weichen Schnee nicht wohlfühlte. Im Slalom will die Italienerin noch einmal alles geben. "Ich möchte einfach die beste Sofia Goggia sein und werde improvisieren." Mit einem guten Slalom kann die Zweitplatzierte Stuhec (+36 Sekunden) dagegen die kleine Kristallkugel für die Kombinationswertung perfekt machen: "Ich probiere mein Bestes zu geben und am Ende werden wir sehen, wer oben steht" , so die 26-jährige Abfahrtsweltmeisterin. Als Drittschnellste hofft Marie-Michele Gagnon (+0,58) auf ihre Chance auch im Slalom.

Wilder Ritt auf unruhiger Piste

Ilka Stuhec

Die Kombination in Crans Montana startete turbulent: Marusa Ferk (SLO) eröffnete das Rennen, rutschte nach einem Sprung über den Innenski und flog schon im oberen Teil aus dem Rennen. Auch Christine Schreyer konnte die Linie nicht halten und kam nicht bis ins Ziel. Ilka Stuhec, die Super-G-Siegerin vom Vortag, zeigte danach einen wilden Ritt, rauschte sogar gegen ein Tor, das vorzeitige Aus konnte sie aber gerade noch verhindern. Auf der schwierigen Piste setzte sich die Slowenin mit 1:21,05 Minuten zunächst an die Spitze.

Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener fuhr sich einen Rückstand von 1,67 Sekunden auf Stuhec ein. Ricarda Haaser kam bis auf 0,58 Sekunden heran. Die Italienerin Federica Brignone lag zwischenzeitlich sogar schon im Schnee, fing sich aber wieder und fuhr noch in eine gute Ausgangsposition für den Slalom. Am Nächsten kam Marie-Michele Gagnon (+0,22 Sekunden) noch an die Richtzeit von Stuhec heran. Nur fünf Hundertstel dahinter machte sich Stephanie Venier (AUT) für den Sprung aufs Podest bereit. Allerdings kurvte dann Sofia Goggia noch schneller durch den Kurs und schob sich mit 1:20,69 Minuten klar vor Stuhec (+36).

Dürr in Top 20, Vonn und Rebensburg verzichten

Slalomspezialistin Lena Dürr brachte ihre Fahrt ordentlich ins Ziel. Mit einem Rückstand von +2,59 Skunden liegt sie auf Rang 14. Teamkollegin Marlen Schmotz (+2,90) und Patrizia Dorsch (+3,04) sind im Slalom mit am Start. Lindsey Vonn und Viktoria Rebensburg hatten auf einen Start verzichtet. Vonn fühlte sich nicht wohl, Rebensburg will sich schon auf den Weg zum Weltcup im südkoreanischen Pyeonchang.

br/mla | Stand: 26.02.2017, 11:47