Rebensburg knapp geschlagen

Traumwinterwetter in Lienz und die Riesenslalomspezialistinnen präsentierten den Zuschauern ein Spektakel: Die ersten acht Läuferinnen trennten nach dem ersten Durchgang nur weniger als eine halbe Sekunde. Lachende Spitzenreiterin war dabei Viktoria Rebensburg - mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor der US -Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Doch das Rennen machte dann keiner von den beiden: Federica Brignone aus Italien zeigte eine fehlerfreie Fahrt im zweiten Durchgang und kam am besten mit den immer schlechter werdenden Pistenverhältnisse zurecht. Es entwickelte sich ein Hundertstelkrimi:

Viktoria Rebensburg lag im Ziel nur 0,04 Sekunden zurück, ihre Fahrt wies keine erkennbaren Fehler auf. Doch die Oberbayerin vom SC Kreuth freute sich trotzdem: "Das war extrem knapp. Vier Hundertstelsekunden sind ein Wimpernschlag. Es war nicht mehr einfach zu fahren - aber ich steh wieder auf dem Podium. " Mit ihrem zweiten Platz übernimmt Rebensburg die Führung in der Disziplinenwertung vor Shiffrin, die mit nur 0,08 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Dritte wurde.

Rückkehr zu alter Stärke

Nach einem 14. Platz in Courchevel konnte die Oberbayerin in Österreich damit wieder an ihre ausgezeichneten Leistungen zum Saisonbeginn anknüpfen. Das Auftaktrennen in Sölden wie auch den Riesenslalom von Killington hatte sie für sich entschieden. Durch den zweiten Platz in Lienz sammelte sie jetzt nochmals zahlreiche wertvolle Weltcuppunkte. Im Riesenslalom-Weltcup führt die Deutsche, im Gesamtweltcup belegt sie hinter Shiffrin Rang zwei.

Weitere DSV-Starterinnen nicht im zweiten Durchgang

Rebensburg war die einzige Deutsche im Finale, die anderen Starterinnen erwischten einen schlechten Tag. Jessica Hilzinger und Maren Wiesler waren zu langsam für die besten 30, Katrin Hirtl-Stanggassinger schied nach wenigen Toren aus.