Von den letzten Rückschlägen scheint sich Shiffrin gut erholt zu haben. Vor allem den Mittelteil der Beltrametti-Strecke bewältigte sie souverän - dort fuhr die 22-Jährige ihren großen Vorsprung von 65 Hundertstel auf die Schweizerin Wendy Holdener heraus. Der drittplatzierten Schwedin Frida Hansdotter fehlen bereits 83 Hundertstel auf Shiffrin. "Oben bin ich es etwas vorsichtig angegangen, dann bin ich immer besser reingekommen" , sagte die Führende im Ersten.

Bernadette Schild, Österreicherin auf Rang fünf, hat schon einen Rückstand von mehr als einer Sekunde auf die US -Amerikanerin. Die Slowakin Petra Vlhová - die einzige, die Shiffrin in dieser Saison im Slalom schlagen konnte - landete zunächst auf Platz sechs (+1,12).

Vorzeitig kleine Kristallkugel für Shiffrin?

Am Vortag war Shiffrin im Riesenslalom nur Siebte geworden. Zuvor war sie zwei Mal ausgeschieden - beim Riesenslalom in Kronplatz und beim Super-G in Cortina d'Ampezzo. Die letzten sieben Slalom-Wettbewerbe allerdings gewann Shiffrin allesamt. Sie kann sich heute schon die kleine Kristallkugel im Slalom sichern.

Dürr und Wallner abgeschlagen, Geiger ausgeschieden

Lena Dürr (Germering) kam mit einem Rückstand von 2,64 Sekunden nicht in die Top-Ten - ebensowenig Marina Wallner (Inzell, +3,04). Christina Geiger (Oberstdorf) fädelte ein und schied aus. "Ich bin oben nicht reingekommen (...) Das war nicht das Wahre" , sagte Dürr im Ersten. "Ich bin immer dem Ski hinterher gefahren" , übte Wallner Selbstkritik.

