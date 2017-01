Parallelslalom in Stockholm

Linus Straßer gewinnt erstes Weltcuprennen

Was dem TSV 1860 München im Fußball schon lange nicht mehr geglückt ist, schafft der beste Skifahrer des Vereins beim Parallel-Slalom in Stockholm: Linus Straßer feiert erstmals in seiner Weltcup-Karriere Platz eins.