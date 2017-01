Weltcup in Altenmarkt-Zauchensee

Es war ein kurioses Rennen in Altenmarkt-Zauchensee: Drei Abfahrten in Serie hatte Ilka Stuhec, deren Stern in dieser Saison aufging, zuvor gewonnen. Auch in Altenmarkt-Zauchensee zeigte die Slowenin eine hervorragende Leistung, die am Ende diesmal aber nur zu Rang fünf reichte. Erst schnappte ihr die Schweizerin Lara Gut die Führung weg, die am Ende Vierte wurde. Danach wurde Gut von Tina Weirather überholt. Die Liechtensteinerin belegte am Ende Rang zwei.

Auch Platz drei eine Riesenüberraschung

Weirather fühlte sich schon wie die sichere Siegerin - da kam Christine Scheyer mit Startnummer 25. Die 22-jährige Österreicherin, die beim Training am Vormittag schon als Zweite hatte aufhorchen lassen, zeigte im Wettbewerb erneut eine sensationelle Leistung und war im Ziel 39 Hundertstel schneller als Weirather. "Ich weiß selber nicht genau, was das war. Ich habe immer probiert, Gas zu geben" , sagte die Siegerin in der ARD . Doch das war noch nicht das Ende der Überraschungen: Mit der Startnummer 26 fuhr die US -Amerikanerin Jacqueline Wiles noch auf Rang drei vor.

Vonn mit überzeugendem Comeback

Lindsey Vonn beim Training

Elf Monate hatte Lindsey Vonn wegen einer schweren Verletzung, durch die sie sogar Lähmungserscheinugen an der rechten Hand gehabt haben soll, pausiert. Das Comeback des US -Superstars wurde also mit Spannung erwartet. Und die 32-Jährige schaffte es in überzeugender Manier. Technisch sauber, ohne aber mit vollem Risiko zu fahren, kam sie mit einem Rückstand von 1,15 Sekunden auf Weirather ins Ziel - Rang zwölf. "Das war ein Superstart, es waren ein paar Fehler drin, das Timing stimmte noch nicht" , sagte Vonn in der ARD .

Rebensburg stürzt

Für Viktoria Rebensburg ist diese Saison nach wie vor eine durchwachsene. Bei der ersten Zwischenzeit noch auf Podestkurs, unterlief er in einem eigentlich nicht schwierigen Flachteil ein fast unerklärlicher Innenski-Fehler und sie stürzte. "Ein ganz blöder, seltener Fehler eigentlich - ein bisschen zu früh bin ich nach innen gegangen und dann war's leider vorbei" , löste Rebensburg das Rätsel in der ARD auf.

Michaela Wenig und Kira Weidle kamen nicht in die Top 30.

Training am Vormittag von bösen Stürzen überschattet

Das Training am Vormittag war von zwei schweren Stürzen überschattet worden. Die Italienerin Nadia Fanchini und die Ungarin Edit Miklós mussten nach längerer Behandlungszeit jeweils mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden. Über ihre Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Das Training selbst endete mit überraschenden Resultaten. Schnellste war die Tschechin Ester Ledecka. Michaela Wenig aus Lenggries fuhr als beste Deutsche auf Rang sechs. Für Vonn reichte es nur zu Rang 38.

Die Abfahrt von Altenmarkt-Zauchensee war witterungsbedingt von Samstag auf Sonntag verschoben worden. Vor einer Weltcup-Abfahrt ist laut Reglement ein Trainingslauf obligatorisch, dieser musste - ebenfalls witterungsbedingt - nun am selben Tag wie das Weltcup-Rennen stattfinden. Die ursprünglich für Sonntag geplante Alpine Kombination wurde gestrichen.

br/sid | Stand: 15.01.2017, 12:15