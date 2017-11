Weitere Missbrauchsvorwürfe gegen ÖSV

Die Anschuldigungen sind bei einer extra vom Bundesland Tirol eingerichteten Erstanlaufstelle eingegangen. Die Vorwürfe sollen sich auf einen Zeitraum beziehen, der 20 bis 45 Jahre zurückliegt, teilte das Land am Dienstag mit.

Mittlerweile hat sich auch die Politik in den Fall eingeschaltet. So sagte Bildungslandesrätin Beate Palfrader ( ÖVP ) dazu: " Mir ist es wichtig, dass alles getan wird, um eine lückenlose Aufklärung jeglicher Vorwürfe herbeizuführen und diese Aufklärung so rasch wie möglich voranzutreiben. "

Bereits in der vergangenen Woche wurden zwei Missbrauchsvorwürfe gegen den ÖSV bekannt. Demnach soll es Übergriffe von Trainern, Betreuern und Kollegen gegeben haben. Nicola Werdenigg hat den Stein ins Rollen gebracht. Sie berichtete neben einer Vergewaltigung als sie 16 Jahre alt war auch von einem Fall aus dem Jahr 2005 an einer Sportlerin, die anonym bleiben wollte. Sie beschuldigte in dem Zusammenhang den ÖSV, nichts dagegen getan zu haben, obwohl die Verantwortlichen das hätten wissen müssen.

Schröcksnadel zeigt Unverständnis für Werdenigg

ÖSV -Präsident Peter Schröcksnadel sagte am Montagabend in einem TV-Interview für die ORF -Sendung " ZiB 2 ", dass Werdenigg das Gespräch mit der Verbandsführung ablehnte und zeigte sein Unverständnis darüber: " Wenn sie die Behauptung aufstellt, 2005 war was und alle haben es gewusst, dann weiß ich jetzt nicht, warum sie nicht dazu steht. Wenn man nicht dazu steht, darf man es öffentlich nicht äußern. "

ÖSV soll über Vorfälle informiert gewesen sein

Auch österreichische Medien wie "Der Standard" erheben Vorwürfe gegen die ÖSV -Führung. Demnach soll sich der ehemalige Heimleiter der Skihauptschule in Neustift mehrmals an Schüler vergriffen haben. Höchste Verbandskreise sollen über diese Vorgänge informiert gewesen sein.

dpa/jbr | Stand: 28.11.2017, 17:16