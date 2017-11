Im zarten Alter von 20 Jahren holte sich Viktoria Rebensburg überraschend die Goldmedaille im Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver. Das weckte Erwartungen, die die Oberbayerin zum Teil auch immer wieder erfüllte: 15 Weltcup-Siege hat sie seitdem eingefahren - 13 im Riesenslalom, zwei im Super-G. Eine Seriensiegerin wurde aus Rebensburg allerdings nie, auch der Gesamtweltcup war nie wirklich in Reichweite, obwohl sie auch dafür schon als Anwärterin gehandelt wurde. Etliche Leistungstäler musste Rebensburg durchlaufen, zwischenzeitlich gelang ihr mal drei Jahre lang überhaupt kein Weltcup-Erfolg. Auch der vergangene Winter war für sie eine Seuchensaison.

Und jetzt - ausgerechnet zu Beginn der Olympiasaison platzt der Knoten. Im US-amerikanischen Killington gewann sie sogar mit dem beeindruckenden Vorsprung von fast sieben Zehntel vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin. "Ich habe das nicht erwartet, als ich im Ziel war" , gab eine überraschte Rebensburg zu. Kein Wunder, fuhr sie doch den überlegenen Sieg trotz eines Riesenschnitzers ein.

"Mental gut drauf"

Dass sie auch ein Fehler wie in Killington nicht aus der Bahn wirft, sei ein Zeichen, dass sie zu Beginn dieser wichtigen Saison nicht nur skitechnisch top ist. "Ich bin auch mental gut drauf" , so Rebensburg. Das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis der ersten Rennen: Rebensburg hakte den verkorksten vergangenen Winter ab - und ist wieder "Rennpferd", wie es Alpinchef Wolfgang Maier ausdrückt. Und - Rebensburg habe wieder "eine Gaudi am Skifahren", ergänzte Bundestrainer Jürgen Graller.

An Schwachstellen gearbeitet

Maier zählt noch weitere Gründe für den Erfolg auf: Nach den "Lehrstunden" der vergangenen Saison habe seine beste Athletin "an ihren Schwachstellen gearbeitet" und sich konsequenter vorbereitet. Jetzt fahre sie wieder sicher. "Sie hat sich voll im Griff, hat eine gewisse Eleganz beim Fahren" , so der Alpinchef. Sie "schaut aus, als müsse sie sich gar nicht anstrengen, fährt fein und unscheinbar - und zerlegt die anderen trotzdem."

Wenn es in dieser Saison so weitergeht, ist Rebensburg Topfavorition für Riesenslalom-Gold in Pyeongchang. Und der Gesamtweltcup? Mal langsam, meint die 28-Jährige: "Es ist noch früh in der Saison. Wir müssen fokussiert weiterarbeiten, ruhig bleiben, damit es hoffentlich am Saisonende ähnlich aussieht." Aber sie gibt sich selbst optimistisch: "Es passt alles gut zusammen: Material, körperlich, das Team drumherum."

br/sid | Stand: 27.11.2017, 06:00