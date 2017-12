Super G - Josef Ferstl deklassiert die Konkurrenz

Es ist sein erster Weltcup-Sieg und dann so einer: Josef Ferstl startet an Position zwei und fährt eine Zeit, an der sich selbst der gewiefteste Speed-Spezialist die Zähne ausbeißt.