DSV mit sechs Männern beim Saisonauftakt in Sölden

Am Sonntag beginnt der Ski-Alpin-Weltcup der Männer in Sölden. Gleich sechs deutsche Fahrer gehen an den Start. Die größten Chancen auf einen Podiumsplatz haben Felix Neureuther und Fritz Dopfer.