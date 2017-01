Der Mythos Lauberhornrennen

Seit 1930 stürzen sich die Skifahrer beim Lauberhornrennen in die Tiefe, es ist die längste und schnellste Abfahrt der Welt. Fehler verzeiht die Strecke nicht, an den Start zu gehen erfordert einiges an Mut. Auf der Spur des Mythos um den Lauberhorn.