Weltcup in Santa Caterina

Ein Ausnahmefahrer steht einsam an der Spitze des Super-G-Weltcups: Nach seinen Siegen in Val d'Isère und Gröden feierte Kjetil Jansrud beim Super-G im italienischen Santa Caterina bereits seinen dritten Saisonsieg. Mit der Startnummer sieben zauberte er eine Zeit von 1:30,88 Minuten auf die Piste "Deborah Compagnoni", an der alle folgenden Fahrer teilweise deutlich scheitern sollten.

Lediglich der Österreicher Hanns Reichelt (Platz zwei, +0,60 Sekunden) und der Italiener Dominik Paris (Dritter, +0,65) konnten einigermaßen folgen. Der Viertplatzierte, Jansruds Landsmann Aleksander Aamodt Kilde, im Super-G durchaus auch ein Mann für Podestplätze, hatte bereits 99 Hundertstel Rückstand.

Bestes Weltcupresultat der Karriere: Ferstl Fünfter

Ein überragendes Rennen zeigte Speedspezialist Josef Ferstl. Vor genau einem Jahr war der Traunsteiner im Training zur Abfahrt in Santa Caterina schwer gestürzt. Kreuzbandriss und Saison-Aus. Diesmal bändigte er die Piste dagegen locker - und das auch noch extrem schnell. MIt der Startnummer 23 fuhr er nach vorne auf Platz fünf. 59 Hundertstel fehlten ihm zu einem Podestplatz auf der Strecke, zu der er zweifelsfrei ein besonderes Verhältnis hat. 2014 feierte er als Siebter in der Abfahrt das bis jetzt beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere, 2015 der Sturz, 2016 nun eine neue Bestmarke für den Bayern - zwei Tage vor seinem 28. Geburtstag.

Sander an den Top Ten vorbei

Erfreulich aus Sicht des Deutschen Skiverbands (DSV): Auch Andreas Sander setzt sich immer mehr in der Weltspitze fest. Der Ennepetaler verpasste im dritten Super-G der Saison zwar seinen dritten Top-Ten-Platz. Allerdings war er als 16., eingerahmt von Topfahrern wie Alexis Pinturault und Christof Innerhofer, nur wenige Hundertstel von seiner dritten Top-Ten-Platzierung in Folge entfernt.