Fill gewinnt Super-G - Jansrud die kleine Kristallkugel

Der Italiener Peter Fill hat sich am Sonntag (26.02.17) den ersten Sieg im Super-G gesichert. "Ich hab einen super Lauf gemacht", freute sich Fill, der sich das nächste Duell mit Jansrud um den Sieg im Abfahrtsweltcup liefern will. Der 34-Jährige war zehn Hundertstel schneller als Hannes Reichelt, der einen Podestplatz für die rot-weiß-rote Skination feiern konnte. Platz drei ging an den Kanadier Erik Guay.

Kjetil Jansrud freute sich als Siebter derweil über seine kleine Kristallkugel für den Disziplinenweltcup: "Es ist was man kriegt, wenn man der beste Skifahrer der Saison ist. Es ist sehr speziell, das werde ich lange genießen."

Fill nicht zu schlagen

Carlo Janka (SUI) eröffnete die letzte Entscheidung beim Weltcup-Wochenende in Kvitfjell. Allerdings sollte sich schnell zeigen, dass seine Zeit nicht für Podest reichen würde. Bostjan Kline (SLO) war zunächst mit 1:33.58 Minuten das Maß für die Konkurrenz. Die Österreicher Max Franz und Vincent Kreichmayer schnupperten zumindest an der Richtzeit von Kline. Doch Kjetil Jansrud stellte klar, dass er hier den Sieg und die kleine Kristallkugel sichern wollte. Die 1:33.31 Minuten des Norwegers waren zu schlagen. Das gelang allerdings schon Peter Fill (ITA), der sich vor Jansrud auf Platz eins schob und ihm die große Party verdarb. Auch Teamkollege Aleksander Aamodt Kilde (+0,36) erwischte die bessere Linie und verdrängte Jansrud auf Platz drei. Der Kanadier Erik Guay (+23) schubste ihn als Zweitschnellster dann vom Podest. Doch noch war das Plätze rücken nicht vorbei. Mit Hannes Reichelt (+0,10) kam ein Österreicher auf Schlagdistanz zu Fill und platzierte sich auf dem Podest.

Sander bester DSV-Starter

Andreas Sander

Andreas Sander (+0,94) zeigte als erster deutscher Starter, dass er derzeit in guter Form und auf Augenhöhe mit den Österreichern mithalten kann. Der 27-Jährige wurde 13.. Für Josef Ferstl lief es nicht ganz so rund. Der Traunsteiner fuhr nicht fehlerfrei, kam nicht an die Spitzengeschwindigkeiten heran und hatte im Ziel 1,73 Sekunde Rückstand. Auch Teamkollege Thomas Dreßen machte einige gravierende Fehler, dadurch reichte es auch für ihn zum Abschluß des Weltcup-Wochenendes nicht in die Top 20.