Schwierige Bedingungen - Schneefall, leichter Nebel und eine weiche Piste - machten es den Läuferinnen bei diesem nachgeholten Super-G nicht leicht. Gleich mit der Startnummer 1 kam die Österreicherin Cornelia Hütter am letzten Tor ins Straucheln. Tina Weirather aus Liechtenstein, die bisher beste Super-G-Fahrerin dieses Winters, schied nach einem Innenskifehler ebenfalls aus. Die Gunst der Stunde nutzte einmal mehr Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin riskierte wie immer voll und wurde im Ziel mit der Bestzeit belohnt. Es war der 78. Weltcupsieg ihrer Karriere, der erste in diesem Winter.

"Rennlinie" und viel Gefühl

Vonn siegte vor der starken Italienerin Sofia Goggia (+ 0,31 Sekunden) und Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (+0,39). "Die frühe Startnummer hat mir geholfen, denke ich" , sagte Lindsey Vonn nach dem Rennen. Die Strecke sei zwar ein bisschen weich gewesen, "da war auch Gefühl gefragt. Aber ich habe versucht, Rennlinie zu fahren." Vollgas - anders kann Vonn nicht.

Fehler kostet Rebensburg bessere Platzierung

An ihre Bestzeit kam dann auch keine Läuferin mehr heran. Nacheinander bissen sich daran die Mitfavoritinnen Lara Gut und Jasmine Flury (beide Schweiz), aber auch Tessa Worley (Frankreich), Anna Veith (Österreich) und Viktoria Rebensburg (Kreuth) die Zähne aus.

Vor allem für Viktoria Rebensburg war in diesem Rennen mehr drin: Unmittelbar nach der ersten Zwischenzeitnahme, wo sie noch die schnellste war, baute die 28-Jährige einen schweren Fehler ein und verlor bis ins Ziel 0,88 Sekunden auf Vonn. "Nach dem Fehler hatte ich keinen Speed mehr. Aber für die Verhältnisse war es nicht so schlecht . Es waren doch einige gute Passagen dabei" , sagte Rebensburg. Platz sieben am Ende für sie und die Hoffnung auf eine neue Chance am Sonntag (17.12.2017).

wp | Stand: 16.12.2017, 11:35