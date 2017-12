Viktoria Rebensburg in St. Moritz

Rebensburg hatte für den Super-G am Samstag (09.12.17) selbstbewusst die Nummer eins gewählt, um in einer guten Spur den Berg hinunter zu kurven. Bei nicht guter Bodensicht und böigem Wind wurde die Strecke gekürzt. Ein schwieriges Rennen für die Skirennfahrerinnen. Die Oberbayerin setzte trotzdem eine starke erste Richtzeit für die Konkurrenz.

Zunächst knackte die Lichtensteinerin Tina Weirather die Vorgabe, dann pulverisierte Michelle Gisin die bislang gefahrene Bestzeit. Doch den Sieg holte sich Jasmin Flury. Die Schweizerin feierte nach einer risikofreudigen Fahrt in 1:02,59 Minuten ihren ersten Weltcupsieg: "Es ist unbeschreiblich, ich habe so etwas noch nie erlebt," strahlte die 24 Jährige. Teamkollegin Gisin hatte als Zweite 0,10 Sekunden Rückstand, Weirather als Dritte 0,16 Sekunden. "Es war eine gute Leistung" , so die 28-jährige Lichtensteinerin.

Rebensburg starke Sechste

Die Tegernseerin war mit ihrer Fahrt als Sechste mit 0,59 Sekunden Rückstand auf die Siegerzeit nicht ganz zufrieden. "Es geht! Grundsätzlich war der obere und untere Teil gut. Ich habe umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe." DSV -Kollegin Michaela Wenig lag im Ziel 2,13 Sekunden zurück.

Slalomqueen Mikaela Shiffrin biss sich dieses Mal die Zähne aus und landete wie Teamkollegin Lindsey Vonn nicht unter den Besten 15. US -Skistar Vonn war nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und musste beim Gang aus den Zielraum sogar gestützt werden.

