Eine heftige Windböe hatte die als Sechste gestartete Favoritin im Mittelteil erwischt und von der Ideallinie abgebracht. Im Ziel fluchte Vonn ein paar deftige Worte in die Kamera, sichtlich genervt von ihrem Wetterpech auf der wegen zu starken Schneefalls verkürzten Strecke. Am Ende wurde sie enttäuschende Sechste.

Vonn war hinterher sauer und sagte im Ersten: "Es war Wahnsinn, ich habe die Piste gar nicht mehr gesehen. Bei der Lara war dann wieder kompletter Sonnenschein. Aber das ist halt Skifahren, ich hatte einfach zu viel Wind."

Starke Gleitphase

Lara Gut war nur eine Startnummer nach Vonn dran, doch da hatte sich der Wind in der Tat schon wieder beruhigt: Mit einer wunderbaren Gleitphase im letzten Streckenabschnitt fuhr die Schweizerin noch an der bis dahin führenden Johanna Schnarf aus Italien vorbei.

Schnarf blieb aber trotz Startnummer eins am Ende starke Zweite vor den beiden Österreicherinnen Nicole Schmidhofer und Anna Veith. Viktoria Rebensburg hatte ihren Start wegen einer Grippe absagen müssen.

Auch Shiffrin chancenlos

Chancenlos in Cortina war auch die Weltcup-Führende Mikaela Shiffrin. Von Beginn an kam die Slalom- und Riesenslalom-Spezialisten aus den USA nie in den Rhythmus, ließ sich an fast jedem Tor zu weit nach außen tragen - und schied schließlich aus.

Während Shiffrin unverletzt blieb, überschattete ein schwerer Sturz der Österreicherin Nadine Fest das Rennen. Fest war mit Startnummer 31 ins Rennen gegangen und hat sich offenbar eine schwere Knieverletzung zugezogen. Sie musste mit dem Skidoo abtransportiert werden, das Rennen war minutenlang unterbrochen.

Wenig mit viel Rückstand

Die lange Pause betraf auch die Deutsche Michaela Wenig, die mit Startnummer 38 vergeblich eine enge Linie zu den Toren suchte und sich mit 2,75 Sekunden Rückstand auf Gut am Ende auf Rang 27 einreihte. Meike Pfister hatte ihren Start abgesagt, bevor dann mit Kira Weidle die dritte Deutsche starten sollte, wurde das Rennen wegen eines weiteren schweren Sturzes von Laura Pirovano (Italien) und immer heftigerem Wind vorzeitig abgebrochen.

