Mit Nummer 3 ging Kriechmayr an den Start auf der mittlerweile legendären "Birds of Prey"-Strecke - und pulverisierte gleich die Bestzeit seines Teamkollegen Matthias Mayer. Doch es standen ja noch eine ganze Reihe Topfavoriten oben: der Norweger Kjetil Jansrud, seine Teamkollegen Aleksander Aamodt Kilde und Aksel Lund Svindal, Dominik Paris aus Italien, der Österreicher Hannes Reichelt oder der Schweizer Beat Feuz.

Doch keiner kam mehr an Kriechmayrs Zeit von 1:09,71 Minuten heran - Jansrud noch am nächsten mit einem Rückstand von 23 Hundertstel. Dritter wurde Reichelt, der noch einmal eine Zehntel langsamer als der Norweger war. Für Kriechmayr war es der erste Erfolg in seinem 86. Weltcup-Rennen. "Ist schon etwas Schönes" , sagte der Sieger im ORF . Jansrud als Sieger und und der 37-jährige Reichelt als Dritter waren bereits beim ersten Super-G in Lake Louise auf dem Podest gestanden.

Sander und Ferstl qualifizieren sich für Olympia

Bester Deutscher wurde Andreas Sander als Neunter mit einem Rückstand von 79 Hundertstel auf Kriechmayr. Sander sicherte sich durch seine zweite Top-15-Platzierung in dieser Saison damit die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Direkt hinter dem Speed-Spezialisten landete Thomas Dreßen (Gilching-Argelsried), der die Olympia-Quali bereits sicher hatte, auf Platz zehn. Auch Josef Ferstl als 14. buchte in Beaver Creek vorzeitig das Olympia-Ticket durch seinen zweiten Top-15-Platz. Der vierte Deutsche Dominik Schwaiger kam nicht ins Ziel.

Drei deutsche Speedfahrer waren zuletzt bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville am Start gewesen: Damals fuhren Markus Wasmeier (Schliersee), Hansjörg Tauscher (Oberstdorf) und Berni Huber (Obermaiselstein).

br | Stand: 01.12.2017, 21:08