Stuhec gewinnt erstmals Super-G, Rebensburg Fünfte

Bei den bisherigen drei Super-Gs gab es nur eine Siegerin: Die Schweizerin Lara Gut dominiert diese Disziplin wie keine andere. Doch diesmal heißt die Siegerin Ilka Stuhec. Die dreimalige Abfahrtsgewinnerin holte ihren ersten Sieg in einem Super-G. Dabei profitierte die Slowenin von dem abfahrtsähnlichen Kurs - und vom Ausfall von Lara Gut. Die Schweizerin war mit Zwischenbestzeiten unterwegs, fuhr in ein Tor, verdrehte komplett und schied aus. Auf Platz zwei kam Sofia Goggia aus Italien (+0,31). Dritte wurde Anna Veith. Die Österreicherin kommt nach ihrer schweren Knieverletzung im Herbst 2015 immer besser in Form. Ihr Rückstand im Ziel auf Stuhec betrug 0,70 Sekunden.

Rebensburg knapp am Podest vorbei

Vor einem Jahr stand Viktoria Rebensburg beim Super-G in Cortina noch auf dem Podest, diesemal fuhr sie - wie schon am Vortag bei der Abfahrt - knapp dran vorbei. Es fehlten ihr elf Hunderstel auf den dritten Platz, auf die Siegerin hatte die Bayerin einen Rückstand von 0,81 Sekunden. " Es soll mit dem Podest gerade nicht sein. Da fehlen immer ein paar Hundertstel. Gerade schmerzt es schon. Aber lieber ich bin jetzt Vierte als dann bei der WM" , sagte Rebenburg: "Wenn es so ist, dass ich dann in St. Moritz auf alle Fälle auf den vorderen drei Plätzen bin, dann nehme ich das gerne in Kauf. Ich muss einfach eine Spur mehr angreifen, besser Ski fahren, und dann habe ich das auch in meiner eigenen Hand und muss nicht hoffen und bangen." Aber immerhin zeigt die Formkurve mit dem fünften Platz nach oben, nachdem sie in den letzten beiden Super-G ausgeschieden war.

Für eine Überraschung sorgte die Führende im Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin fuhr mit Startnummer 31 Zwischenbestzeiten, erst im unteren Teil ließ ihre Kraft nach. Aber es reichte noch für Platz vier (+0,73 Sekunden) vor Rebensburg. Für Michaela Wenig (+2,52), Lena Dürr (+2,75) und Kira Weidle (+3,38) reichte es nicht für einen Top-30-Platz.