Weltcup in Maribor

Nicht zuviel Schnee oder schlechte Sicht machten einigen Fahrerinnen im Slalom zu schaffen, sondern abgebrochene Slalomstangen. So wäre eine beinahe auch Mikaela Shiffrin zum Verhängnis geworden: Doch die US-Amerikanerin meisterte die Situation, umkurvte die Stange, startete ihren Turbo und kam mit einem Vorsprung von 0,19 Sekunden auf die Schwedin Wendy Holdener ins Ziel. Dritte wurde die Schweizerin Frida Hansdotter (+0,31 Sek.). Die ärgste Verfolgerin von Shiffrin im Slalom-Weltcup, die Slowakin Veronika Velez Zuzulova, schied bereits im ersten Durchgang aus.

Vier DSV-Starterinnen im zweiten Lauf

Lena Dürr zeigte einen ordentlichen ersten Lauf,im zweiten machte sie aber zuviele Fehler und fiel vom zehnten auf den 21. Platz zurück (+2,93 Sek.). Nach ihrem sechsten Platz in Killington ( USA ) hat Dürr aber die WM-Norm (einmal unter die ersten Acht oder zweimal unter die ersten 15) bereits erfüllt. Die Qualifikation für St. Moritz hat Christina Geiger erst zur Hälfte gemeistert: In Zagreb war sie Zehnte. Für einen erneuten Top-15 Platz reichte es für die Oberstdorferin diesmal nicht: Sie kam mit einem Rückstand von 2,63 Sekunden als 18. ins Ziel. Als letzte Chancen, das Ticket für die WM im Februar noch auf sportlichem Wege zu lösen, bleiben Geiger der Slalom am Dienstag in Flachau/Österreich und der City Event in Stockholm am 31. Januar.

Maren Wiesler wurde 23. (+3,09 Sek.), einen Platz dahinter rangiert ihre Teamkollegin Marina Wallner (+3,29 Sek.). Elisabeth Willibald und Jessica Hilzinger schieden im ersten Lauf aus. Marlene Schmotz (+ 3,00 Sek.) verpasste die besten 30.