Erst kommt Mikaela Shiffrin, dann lange nichts. Die dreifache Slalomweltcup-Gesamtsiegerin aus den USA demonstrierte beim Rennen in Levi im ersten Durchgang einmal mehr ihre außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten. Sie führt mit 72 Hundertsteln Vorsprung vor den zeitgleichen Frida Hansdotter (Schweden) und Wendy Holdener (Schweiz).

Nur Dürr überzeugt

Beste Läuferin des Deutschen Skiverbands (DSV) ist nach 30 Starterinnen Lena Dürr auf Platz zwölf mit 1,8 Sekunden Rückstand. Marina Wallner und Maren Wiesler erreichten mit 2,18 Sekunden bzw. 2,52 Sekunden Rückstand Top-30-Plätze und sind im zweiten Durchgang (13.00 Uhr, Liveticker bei Sportschau.de) ebenfalls dabei.

Nicht mehr im Rennen sind dagegen die übrigen drei DSV-Starterinnen. Christina Geiger verpasste mit 3,09 Sekunden Rückstand einen Top 30-Platz knapp. Elisabeth Willibald kam abgeschlagen mit 5,13 Sekunden Rückstand ins Ziel, Marlene Schmotz schied nach einem Fehler nach der zweiten Zwischenzeit aus.

Rekordmarke in Aspen

Nur eine Verletzung hatte Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin in der vergangenen Saison 2015/16 stoppen können. Beim Auftakt in Aspen im November 2015 hatte Shiffrin den Rest des Feldes um 3,07 Sekunden und mehr distanziert - es war der größte Vorspung in der Geschichte des Slalom-Weltcups.

Doch nur wenige Tage nach diesem fulminanten Sieg zog sie sich im schwedischen Åre einen Innenbandriss und eine Knochenprellung im rechten Knie zu, die Saison schien gelaufen. Entgegen aller Erwartungen kehrte Shiffrin doch noch einmal zurück und gewann die letzten drei Saisonslaloms ion Crans-Montana, Jasna und St. Moritz. Die US-Amerikanerin hatte alle Saison-Slaloms gewonnen, bei denen sie angetreten war.

br | Stand: 12.11.2016, 11:07