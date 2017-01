Weltcup in Flachau

Frida Hansdotter war nicht zuschlagen: Die Schwedin düpierte in beiden Läufen die Seriensiegerin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin ging mit einem Rückstand von 1,38 Sekunden auf die Schwedin und mächtig Wut im Bauch in den zweiten Durchgang und kämpfte sich noch auf das Podest vor. Zeitgleich mit der Schweizerin Wendy Holdener belegte sie den dritten Platz (+0,78 Sek.). Zweite wurde die Norwegerin Nina Löseth (0,58 Sek.).

Geiger für St. Moritz qualifiziert

Nach Lena Dürr, die diesmal 14. wurde (+ 3,17 Sek.) hat nun auch Christina Geiger die WM-Qualifikation geschafft. Sie verbesserte sich im zweiten Lauf vom 15. auf den 8. Platz (+2,66 Sek.) und hat damit die WM-Norm des DSV erfüllt. Im Ziel zeigte sich die Oberstdorferin erleichtert: "Das war für mich die letzte Chance. Ich dachte mir, du musst Vollgas geben- sonst wird das nichts mit der WM." Auch Maren Wiesler und Marina Wallner konnten sich im zweiten Durchgang verbessern: Wiesler fuhr vom 25. auf den 20. Platz (+3,75 Sek.) vor, Wallner machte sieben Plätze gut und wurde 23. (+3,93 Sek.). Marlene Schmotz belegte den 27. Rang (+ 5,53 Sek.).