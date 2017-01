Slalom in Zagreb

Shiffrin: "Passiert mir nicht oft ..."

Shiffrin, die zuletzt zwölf Siege in Serie feiern konnte und damit einen Rekord aufstellte, fädelte bei ihrem Lauf bereits im oberen Drittel ein und rutschte aus der Bahn. Nachdem Shiffrin fast zwölf Monate ungeschlagen war, gestand sie nun nach dem Rennen selbstkritisch: " Das passiert mir nicht oft, aber manchmal passiert es eben doch. Wenn ich einen schlechten Tag habe, kommt das schon mal vor. Normalerweise bekomme ich das hin, heute aber nicht ", sagte sie in der ARD .

Halbe WM-Norm für Geiger

Beste Starterin aus dem achtköpfigen Team des Deutschen Skiverbandes ( DSV ) war Christina Geiger mit Rang zehn. Die Oberstdorferin, im ersten Durchgang noch Zehnte, ging bei ihrem Lauf nicht das volle Risiko, schaffte mit ihrer Fahrweise ihre beste Saisonplatzierung und knackte die halbe WM-Norm. Nach ihrer besten Platzierung seit Rang acht im Dezember 2013 freute sich Geiger: " Ich bin sehr zufrieden. Das ist mein bestes Ergebnis seit ein paar Jahren. Die Top 10 habe ich schon lange nicht erreicht. Das hat mein Selbstvertrauen sehr gestärkt. In den kommenden Rennen werde ich mein Bestes geben und hoffe, dass ich die WM-Norm noch knacke. "

Dürr: Schlag auf die Brille

Lena Dürr kam als 14. ebenfalls in die Top 15. Nach Rang zwölf im ersten Durchgang wirkte sie im zweiten Lauf verunsichert und erklärte ihre defensive Fahrtaktik nach dem Wettkampf damit, dass sie im oberen Teil eine Stange auf die Brille bekam: " Ich hatte mir mehr vorgenommen. Aber ich habe nach dem Schlag nicht mehr viel gesehen ", sagte Dürr die als Slalom-Sechste von Killington bereits die WM-Quali in der Tasche hat.

Wilibald 24., Wiesler scheidet im Finale aus

Elisabeth Willibald, die als 25. ins Finale kam, ließ es in ihrem zweiten Lauf an Aggressivität vermisse und verlor fast drei Sekunden in ihrem Lauf. Dennoch profitierte sie davon, dass allein im zweiten Durchgang fünf Athletinnen ausschieden und verbesserte sich noch auf den 24. Platz.



Zu den Ausgeschiedenen gehörte auch Maren Wiesler: Sie schaffte es zwar in den zweiten Durchgang, bekam dort aber kein Gefühl für die neu gesteckte Piste. Nachdem die Münstertalerin schon im ersten Lauf fast ausschied, erwischte sie es dann im zweiten Lauf. Beim Übergang in den mittleren Bereich fuhr sie frontal auf eine Stange - vorbei.



Das Trio Marina Wallner, Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz verpassten das Finale auf den Rängen 33, 34 und 35. Susanne Weinbuchner schied aus.

26 von 67 - Hohe Ausscheiderquote

Shiffrin war nicht die einzige prominente Läuferin, die den ersten Durchgang nicht überstand. Neben der US-Amerikanerin schieden auch die beiden Schweizerinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin sowie die Norwegerin Nina Loeseth aus. Vor allem zu Beginn des Wettkampfes waren die Athletinnen noch nicht so hochkonzentriert wie gewünscht: Von den ersten acht Starterinnen schafften es vier Athletinnen nicht ins Ziel. Im Feld der 67 Starterinnen schieden 21 Athletinen aus. Insgesamt schieden damit in beiden Läufen 26 Athletinnen aus.