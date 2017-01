Slalom in Zagreb

Top 5 innerhalb von 0,57 Sekunden

Spitzenreiterin in Zagreb: Veronika Velez-Zuzulova.

Beste Karten, vom Überraschungs-Aus der 21-jährigen Shiffrin zu profitieren, hat nach dem ersten Durchgang die Slowakin Veronika Velez Zuzulova, die gleich mit Startnummer eins in 1:00,40 Minuten die schnellste Fahrt ins Tal brachte. Zweitschnellste am Medvednica, dem Hausberg Zagrebs, war die Österreicherin Bernadette Schild mit 39 Hundertsteln Rückstand. Knapp dahinter mit 41 Hundertsteln Rückstand auf die Spitze liegt die Tschechin Sarka Strachova. Der Kampf um die Podestplätze im zweiten Durchgang dürfte hart werden, die Top fünf liegen nur innerhalb von 0,57 Sekunden.

Geiger und Dürr in den Top 15

Das deutsche Team ist in Zagreb mit acht Läuferinnen am Start. Mit Christina Geiger auf Rang zehn und Lena Dürr auf Rang zwölf liegen nach dem ersten Durchgang zwei DSV-Läuferinnen in den Top 15.



Geiger begann ihren Lauf mit Respekt vor der Piste, fuhr den unteren Teil aber aggressiver und hat einen Rückstand von 1,23 Sekunden auf Velez Zuzulova. Dürr, die als Slalom-Sechste von Killington bereits die WM-Quali schaffte, absolvierte die 73 Tore ebenfalls mit vorsichtiger Fahrweise. Sie liegt 1,36 Sekunden hinter der Spitze. Maren Wiesler zeigte lange Zeit ein couragiertes Rennen, rutschte am drittletzten Tor aber weg und damit aus dem Top 10. Die Münstertalerin schaffte es aber als 26. ins Finale. Nachwuchshoffnung Elisabeth Willibald liegt knapp vor Wiesler auf Rang 25.



Das Trio Marina Wallner, Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz verpassten das Finale auf den Rängen 33, 34 und 35. Susanne Weinbuchner schied aus.

Viele Läuferinnen ausgeschieden

Shiffrin war nicht die einzige prominente Läuferin, die den ersten Durchgang nicht überstand. Neben der US-Amerikanerin schieden auch die beiden Schweizerinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin sowie die Norwegerin Nina Loeseth aus. Vor allem zu Beginn des Wettkampfes waren die Athletinnen noch nicht so hochkonzentriert wie gewünscht: Von den ersten acht Starterinnen schafften es vier Athletinnen nicht ins Ziel. Im Feld der 67 Starterinnen schieden 21 Athletinen aus.