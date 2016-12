Slalom vom Semmering

Ganz nebenbei holte die 21-Jährige auch den zwölften Slalomsieg in Folge. Dabei sah es im zweiten Durchgang lange Zeit nicht nach dem Sieg aus, als Shiffrin knapp vier Zehntelsekunden zurück lag. Doch im unteren Teil fuhr sie erneut in einer eigenen Liga und hatte im Ziel unfassbare 0,64 Sekunden Vorsprung. "Ich habe richtig angefangen zu kämpfen. Der Sieg heute war am härtesten. Ich bin nicht so gut drauf, bin ein bisschen krank. Ich bin überglücklich" , jubelte die Siegerin im Ziel.

Veronika Velez Zuzulova, die in dieser Saison bereits zweimal auf dem Podest gestanden hatte, erwies sich erneut als die härteste Konkurrentin. Die Slowakin fuhr in beiden Durchgängen stark und verwies Wendy Holdener aus der Schweiz um 0,9 Sekunden auf den dritten Platz.

Mikaela Shiffrin

Vier Deutsche holten Punkte

Die deutsche Damen fuhren an den Top Ten vorbei. Maren Wiesler sorgte mit zwei guten Läufen für das beste Resultat. Am Ende belegte die 23-Jährige den 17. Platz. Elisabeth Willibald steigerte sich im zweiten Durchgang und fuhr vom 30. noch auf den 19. Platz vor. Christina Geiger wurde 21, Lena Dürr kam als 25. ins Ziel.

1. Durchgang: keine Dame ohne Fehler

Im ersten Durchgang am Nachmittag hatten es die Fahrerinnen nicht leicht. Die vom tschechischen Trainer gesetzte Strecke hatte es in sich. Sie war eng und unrund und sorgte auch bei den Top-Favoritinnen für Stirnrunzeln. Shiffrin lag schließlich trotz einiger Fehler im unteren Teil knapp in Führung vor der Slowakin Veronika Velez Zuzulova. Frida Hansdotter aus Schweden und die Schweizerin Wendy Holdener, die im unteren Teil die beste Linie fand, lagen auf dem dritten Platz.