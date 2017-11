Eine eisige Piste, Schneeverwehungen, zum Teil sogar starker Gegenwind für die Läuferinnen - alles andere als ein leichter Slalom erwartete die Ski-alpin-Damen in Killington im US-Bundesstaat Vermont. Nur einer schienen die schwierigen Verhältnisse wieder einmal überhaupt nichts auszumachen: Mikaela Shiffrin aus den USA. Als einzige Starterin blieb die 22-jährige Gesamtweltcup-Siegerin der Vorsaison auf der "Super Star"-Piste im ersten Durchgang unter 50 Sekunden. Sie distanzierte die zweitplatzierte Schweizerin Wendy Holdener um 89 Hundertstel. Alle anderen Läuferinnen hatten schon mehr als eine Sekunde Rückstand.

Holdener blieb nichts anderes übrig, als im zweiten Lauf bedingungslos zu attackieren. Ihre versuchte Aufholjagd blieb aber erfolglos: Nach einem Fahrfehler schied sie aus. Shiffrin, als letzte oben im Starthaus, konnte fast ohne Druck in den zweiten Durchgang gehen, ein Sicherheitslauf hätte genügt. Der US-Amerikanerin aber natürlich nicht. Sie fuhr gewohnt agil und baute ihren Vorsprung noch einmal aus. Mit deutlichen 1,64 Sekunden Vorsprung vor Platz zwei feierte sie ihren ersten Saisonsieg.

Die mitfavorisierte Slowakin Petra Vlhová, Siegerin des ersten Slaloms im finnischen Levi, hatte als Fünfte nach dem ersten Durchgang 1,45 Sekunden Rückstand auf Shiffrin, schob sich im zweiten Durchgang mit Laufbestzeit aber auf Platz zwei. Dritte wurde die Österreicherin Berndaette Schild, die schon nach dem ersten Lauf auf drei gelegen hatte - mit deutlichen 2,67 Sekunden Rückstand auf Shiffrin.

Wallner schafft halbe Olympia-Qualifikation

Für die deutschen Slalomfahrerinnen war im ersten Durchgang wenig zu holen. Lena Dürr - in Levi noch Sechste - hatte im Ziel einen Rückstand von mehr als drei Sekunden auf Shiffrin. Christina Geiger war nur unwesentlich schneller und kam als an. Da aber auch viele andere Läuferinnen in ähnlichen Bereichen landeten, erreichten beide wie auch Marina Wallner den zweiten Durchgang.

Dort präsentierte sich vor allem Marina Wallner überragend. Die Inzellerin schob sich mit der fünftbesten Zeit des zweiten Durchgangs vom 23. auf den neunten Platz nach vorne und packte die halbe Olympia-Norm (einmal Top 8 oder zwei Mal Top 15). Dürr, nach dem ersten Lauf 19., steigerte sich noch auf Platz 16, Geiger (17. nach dem ersten Durchgang) wurde 18.

Maren Wiesler schied schon im ersten Durchgang aus. Jessica Hilzinger schaffte es nicht in die Top 30 und verpasste den zweiten Lauf ebenfalls.

br | Stand: 26.11.2017, 19:58