Schwierige äußere Bedingungen in Killington im US-Bundesstaat Vermont: eisige Piste, Schneeverwehungen, zum Teil sogar starker Gegenwind für die Läuferinnen. Einer schien das alles überhaupt nichts auszumachen: Mikaela Shiffrin. Als einzige Starterin blieb die 22-jährige Gesamtweltcup-Siegerin der Vorsaison auf der "Super Star"-Piste unter 50 Sekunden und distanzierte dabei die zweitplatzierte Schweizerin Wendy Holdener um 89 Hundertstel.

Der Dritten, Bernadette Schild aus Österreich, fehlen sogar schon 1,29 Sekunden auf den US-Superstar. Die mitfavorisierte Slowakin Petra Vlhová, Siegerin des ersten Slaloms im finnischen Levi, ist Fünfte mit einem Rückstand von 1,45 Sekunden auf Shiffrin - knapp hinter Frida Hansdotter aus Schweden.

Keine DSV-Läuferin in den Top 15

Für die deutschen Slalomfahrerinnen war im ersten Durchgang wenig zu holen. Lena Dürr - in Levi noch Sechste - hatte im Ziel einen Rückstand von mehr als drei Sekunden auf Shiffrin. Christina Geiger war nur unwesentlich schneller. Da aber auch viele andere Läuferinnen in ähnlichen Bereichen landeten, sind beide im Finallauf dabei. Dasselbe gilt für Marina Wallner. Maren Wiesler schied aus. Jessica Hilzinger schaffte es nicht in die Top 30.

Stand: 26.11.2017, 16:48