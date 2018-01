Slalom in Zagreb

Diesmal ist nicht Marcel Hischer der Gejagte im zweiten Durchgang, sondern Michael Matt, der vor seinem zweiten Sieg im alpinen Ski-Weltcup steht. Allerdings folgen ihm in Teamkollege Hirscher (+0,21 Sekunden) und Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+0,59) zwei der Favoriten.

Dopfer Elfter