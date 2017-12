Aksel Lund Svindal legte ein fabelhaftes Rennen auf der gewohnt anspruchsvollen "Saslong"-Abfahrt hin. Der Norweger fuhr seinen gesamten Abfahrtskollegen davon deutlich davon. Mit fast 130 Stundenkilometern legte er mit der Startnummer 13 nach einem Husarenritt die Zeit von 1:57,00 Minuten hin. Eine Marke, die von keinem der folgenden Mitfavoriten mehr geknackt wurde.

Auf dem Podest: Svindal, Jansrud und Max Franz

" Aksel ist fantastisch gefahren und ich bin auch sehr zufrieden ", sagte der Zweite Kjetil Jansrud: " Er ist perfekt gefahren. " Jansrud als Zweiter hatte immerhin schon 59 Hundertstel Rückstand. Dritter wurde der Österreicher Max Franz, mit 0,85 Sekunden Rückstand auf Svindal.

Tolle Bedingungen beim Traditionsrennen

Bei tollen Bedingungen hatten auch Läufer mit hohen Nummern noch die Gelegenheit auf dieser Strecke mit sehr schwierigen Passagen, Sprüngen und Kurven ganz nach vorn zu fahren. So raste der Schweizer Gilles Roulin mit Startnummer 32 auf Rang vier vor und der Österreicher Romed Baumann belegte mit Startnummer 30 den fünften Platz.

Geschlossene deutsche Teamleistung

Wie gut die deutschen Speed-Herren derzeit in Form sind, bewiesen Andreas Sander ( SG Ennepetal) und Thomas Dreßen (SC Mittenwald) und Josef Ferstl vom SC Hammer. Sander, am Freitag (15.12.2017) Sechster im Super-G, fuhr auf dieser schweren Strecke ein fehlerfreies Rennen. Nach einem kontrollierten Lauf belegte er mit 1,31 Sekunden Rückstand auf den Sieger den zwölften Platz.

Dreßen Dreizehnter

Als erster Deutscher war Thomas Dreßen (SC Mittenwald) als Achter ins Rennen gegangen. Er hatte schon vor dem Rennen erklärt, wie sehr er die "Saslong" in Gröden mag, weil sie eine anspruchsvolle Abfahrt ist, " die den kompletten Abfahrer fordert ". Mit 1,34 Sekunden Rückstand landete der 24-Jährige direkt hinter seinem Teamkollegen Sander und vor Josef Ferstl vom SC Hammer. Bis zur Fahrt von Svindal hatte das Duo Sander/Dreßen sogar an der Spitze gelegen.

Ferstl auf 14, Schmid auf 16

Nach seinem historischen Super-G-Sieg wurde Ferstl mit 1,41 Sekunden auf Svindal 14. Damit bewiesen die drei wieder, dass sie auf jeden Fall in jedem Rennen mithalten können. Zudem zeigte auch Manuel Schmid (SC Fischen), dass in Gröden mit hoher Startnummer noch was zu holen ist: Der 24-Jährige belegte mit Startnummer 43 und einem Rückstand von 1,6 Sekunden einen sehr guten 16. Platz. Dominik Schwaiger (WSV Königssee), als 54ster gestartet, landete auf Platz 29 (+2,14 Sekunden).

Thema in: B5 Sport, 16.12.2017, 13.55 Uhr

abü | Stand: 16.12.2017, 13:51