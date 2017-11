Kjetil Jansrud schon im ersten Super-G wieder Sieger

Obwohl er nicht ganz fehlerfrei blieb, schnappte sich Kjetil Jansrud gleich den Sieg im ersten Super-G-Sieg der jungen Alpinsaison, den 20. Weltcupsieg seiner Karriere. Der Norweger gewann auf der "Men's Olympic"-Piste im kanadischen Lake Louise in 1:30,76 Minuten mit 28 bzw. 32 Hundertsteln Vorsprung vor den Österreichern Max Franz und Hannes Reichelt. Dahinter ein norwegischer Doppelpack mit Aleksander Aamodt Kilde (+0,41 Sekunden) und Aksel Lund Svindal (+0,52) auf den Plätzen vier und fünf.

Wie schon in der Abfahrt am Samstag (25.11.2017) war Super-G-Weltmeister Erik Guay aus Kanada beim Heimspiel nicht am Start. Der 36-jährige Publikumsliebling hatte sich beim einzigen Training zu den Speedrennen den Rücken verrissen und musste auf die Start in Lake Louise verzichten. "Eine der härtesten Entscheidungen, die ich je zu treffen hatte", sagte Guay.

Ferstl mit halber Olympia-Qualifikation

Die deutschen Speedherren gingen teilweise doch arg vorsichtig ins Rennen. Andreas Sander, der sich mit einer couragierten Abfahrt am Vortag bereits die halbe Olympia-Qualifikation gesichert hatte, kam mit der Startnummer zehn abgeschlagen mit über zwei Sekunden Rückstand ins Ziel.

Besser machte es der als 14. gestartete Josef Ferstl. Der 28-jährige Traunsteiner zeigte, dass er an guten Tagen ganz nah an der Weltspitze dran ist. Mit 1,17 Sekunden Rückstand wurde er Zehnter (nach 30 Startern) und sicherte sich damit die halbe Olympia-Qualifikation (einmal Top 8 oder zwei Mal Top 15).

Dreßen schnell - trotz extremer Wetterverhältnisse

Wind, Nebel und Schneefall sorgten im zunehmenden Rennverlauf für immer schwierigere Bedingungen. Darunter hatte auch Thomas Dreßen mit der Startnummer 26 zu kämpfen. Dreßen hatte sich in der Abfahrt am Vortag wie Sander bereits die halbe Olympia-Quali gesichert. Doch anders als einige Fahrer vor ihm wirkte der Mittenwalder, als würden ihm die widrigen Bedingungen wenig ausmachen.

Unterwegs zu einer Top-Ten-Zeit "baute" er im Schlussdrittel dann noch noch einen kleinen Fehler ein und kam mit 1,38 Sekunden Rückstand als 14. an. Bleibt's so bis zum Rennende, würde es trotzdem reichen - dann hätte Dreßen mit seinen beiden Ergebnissen von Lake Louise das Olympiaticket fix gebucht.

br | Stand: 26.11.2017, 20:57