Hinter Kriechmayr sind die Italiener Dominik Paris und Peter Fill auf den Plätzen zwei und drei. Zwar sind auch sie wie der Österreicher eher in den schnellen Disziplinen zu Hause. Beide sind jedoch im Slalom etwas stärker einzuschätzen. Speedspezialist Fill war bei der ersten Kombination des Winters in Bormio sogar auf Platz zwei gefahren.

Stark einzuschätzen ist auch der Norweger Kjetil Jansrud auf Platz fünf. In Bormio stand er hinter dem Franzosen Alexis Pinturault und Fill auf dem Podest. Bormio-Sieger Pinturault konzentriert sich in Wengen auf den Spezialslalom und ist ind er Kombination nicht am Start. Auch Kombi-Vize-Weltmeister Marcel Hirscher aus Österreich lässt die Kombination aus.

Aerni und Dreßen weit zurück

Kombinations-Weltmeister Luca Aerni aus der Schweiz, in Bormio im Slalom ausgeschieden, hat nach der Abfahrt schon über zwei Sekunden Rückstand auf Platz eins. Thomas Dreßen, neben Josef Ferstl (kommt mit Startnummer 55) der einzige Starter des Deutschen Skiverbands (DSV), erwischte ebenfalls keinen guten Tag hat bereits 2,25 Sekunden Rückstand. Bei der ersten Kombination des Winters in Bormio war Dreßen überraschend auf Platz fünf gelandet.