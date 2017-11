Die erste von neun Weltcupabfahrten in diesem Winter stand ganz im Zeichen des tödlichen Trainingsunfalls des Franzosen David Poisson. Der WM-Dritte von 2013 war in der vergangenen Woche im kanadischen Nakiska ums Leben gekommen. Die Athleten fuhren mit Trauerschleife auf der Startnummer, auf den Leibchen der französischen Abfahrer stand der Name "David" auf Brust und Rücken.

Der Skiweltverband FIS hatte nach dem dem tragischen Unfall reagiert: Die ohnehin vergleichsweise einfache Strecke in Lake Louise wurde zusätzlich entschärft. "Normalerweise versuchen wir eine Abfahrt eher knackiger zu machen" , sagte Renndirektor Markus Waldner: "Nun haben wir es aber etwas ruhiger gestaltet, um die Aufgabe nicht zu schwierig zu machen." Alle Teilnehmer sollten gesund ins Ziel kommen. "Es ist gerade ein ganz, ganz schwieriger Moment für alle" , so Waldner.

Die Standortbestimmung in der ersten Saisonabfahrt fand also nicht nur auf der Strecke, sondern vor allem auch in den Köpfen der Athleten statt. Wer konnte etwas mehr als 100 Sekunden lang und bei Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 130 Stundenkilometern am besten verdrängen?

Der Weltmeister vor dem Olympiasieger

Der amtierende Abfahrtsweltmeister Beat Feuz aus der Schweiz legte als siebter Starter eine Spitzenzeit vor, die eigentlich nur einmal ins Wackeln geriet. Als nämlich der Österreicher Matthias Mayer, der Olympiasieger 2014, über die "Men's Olympic / East Summit"-Piste raste. Im Ziel fehlten gerade einmal neun Hundertstel auf Feuz. Dritter wurde mit 32 Hundertsteln Rückstand Weltcup-Rückkehrer Aksel Lund Svindal aus Norwegen, der die vergangene Saison wegen Knieproblemen vorzeitig beendet hatte. Vierter wurde weitere zwei Zehntel zurück der Italiener Peter Fill, Abfahrtsweltcup-Gewinner des Vorjahres.

DSV-Starter mit durchwachsenem Auftakt

Die Speedfahrer des Deutschen Skiverbands erwischten nur teilweise einen guten Start in die Olympiasaison. Stark vor allem Thomas Dreßen. Der Mittenwalder landete trotz eines richtig dicken Fahrfehlers und Abstecher jenseits der Ideallinie mit 1,53 Sekunden Rückstand auf Platz 14. Zwar würde er damit die halbe Olympia-Qualifikationsnorm knacken. Doch wäre ohne Patzer deutlich mehr drin gewesen. Andreas Sander landete mit 1,55 Sekunden Rückstand auf dem 15. Platz und hat - nach bisher 30 Startern - ebenfalls noch die halbe Olympia-Quali im Blick. Josef Ferstl verpasste dagegen nach einigen Fehlern mit über zwei Sekunden Rückstand einen Top-15-Platz deutlich, genauso wie Dominik Schwaiger mit einem Rückstand von 2,67 Sekunden.

