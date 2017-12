Nach Slalom: Shiffrin führt in St. Moritz vor Holdener

Mikaela Shiffrin beim Kombiantions-Slalom in St. Moritz

Nebel und starker Wind machten am Freitag (8.12.17) in St. Moritz bei der Super-Kombination eine Planänderung notwendig. Die Damen mussten zuerst durch den Slalomkurs. Einige Abfahrtsspezialistinnen verzichteten deshalb auf einen Start. Auch Speedspezialistin Viktoria Rebensburg wollte den Super-G als Trainingsfahrt für die beiden Wettkämpfe am Samstag und Sonntag nutzen, zog dann aber zurück. Auch der Start zum abschließenden Super-G wurde wegen schlechter Sicht auf 14 Uhr verschoben.

Shiffrin setzt Richtzeit

Der Kurs forderte die 52 Starterinnen, auch weil sie kurzfristig von den langen auf die kurzen Ski wechseln mussten. Selbst Slalomspezialistin Mikaela Schiffrin patzte, setzte aber mit 42.53 Sekunden die Richtzeit für die Konkurrenz. "Ein großer Fehler auf der Strecke. Deshalb weiß ich nicht, ob mir die vier Zehntel Vorsprung reichen, um zu gewinnen", so die 22-Jährige US-Athletin, die in diesem Winter auch in den Speeddisziplinen stark unterwegs ist und ihre erste Abfahrt gewinnen konnte. 0,39 Sekunden dahinter positionierte sich die Schweizerin Wendy Holderner. Ihre Teamkollegin Michelle Gisin (+1,21) ist vor dem Super-G Dritte.

Nur DSV-Starterin Wenig kommt im Slalom durch

Michaela Wenig fuhr sich einen Rückstand von 4,72 Sekunden ein, ist aber im Super-G als 40. noch am Start. Die deutsche Hoffnungsträgerin Lena Dürr wollte sich von der Umstellung eigentlich nicht aus der Ruhe bringen lassen: "Volle Attacke", die Devise der Germeringerin. Der 26-Jährigen unterlief allerdings eine klassischer Innenskifehler. Damit war sie ausgeschieden. Michaela Wenig furh sich einen Rückstand von 4,72 Sekunden ein, Kira Weidle schied wie Dürr aus.