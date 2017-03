Wie am Samstag musste sich Lindsey Vonn erneut knapp geschlagen geben. Die US-Amerikanerin wurde Zweite mit einen Rückstand von nur vier Hundertstel auf Goggia. Innerhalb von nur 24 Stunden fuhr die 24-jährige Italienerin ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Südkorea ihre ersten beiden Weltcupsiege ein. In der Abfahrt am Samstag war Goggia um sieben Hundertstel schneller gewesen als Vonn. Die Slowenin Ilka Stuhec wurde - wie tags zuvor in der Königsdisziplin - Dritte.

Vonn: "Hundertstel tun weh"

Vonn gab sich nach einem Wochenende mit zwei knappen zweiten Plätzen zerknirscht: "Diese insgesamt elf Hundertstel tun echt weh, aber ich bin mir sicher, dass ich die nächstes Jahr zurückholen kann. Das macht mich nur noch hungriger" , sagte die Abfahrts-Olympiasiegerin. 77 Weltcupsiege hat der US-Skistar auf dem Konto. Neun fehlen ihm noch, um den alpinen Rekord des legendären Schweden Ingemar Stenmark einzustellen.

Stuhec kann drei Kristallkugeln holen

Mit dem dritten Platz übernahm Abfahrtsweltmeisterin Stuhec auch die Führung in der Super-G-Wertung und kann beim Saisonfinale in Aspen in zwei Wochen die kleinen Kugeln in beiden Speed-Disziplinen gewinnen. Die Kugel in der Alpinen Kombination hat sie bereits.

Rebensburg: "Ziel wieder mal sehen"

Viktoria Rebensburg (Kreuth) fuhr mit 1,26 Sekunden Rückstand auf Platz sieben. In der Abfahrt hatte sie einen enttäuschenden 14. Rang belegt. "Das war okay, ein solider Lauf. Ich bin die letzten Male ausgeschieden und wollte auf alle Fälle das Ziel mal wieder sehen" , sagte Rebensburg, die bei frühlingshaften Bedingungen mit Startnummer 1 auf die "Jeongseon Downhill" gegangen war.

Michaela Wenig (Lenggries / +3,36 Sekunden), in der Abfahrt noch gute 23., wurde 40. Patrizia Dorsch (Schellenberg / +3,88) fuhr auf Rang 43.

Athletinnen loben Olympia-Strecke

Die anspruchsvolle "Jeongseon Downhill" wurde von den Athletinnen ausnahmslos gelobt. "Ich liebe diese Piste" , sagte Vonn über die Strecke mit vielen Wellen, zahlreichen Geländeübergängen und Sprüngen sowie weitgezogenen Kurven. Rebensburg sprach von einem "schönen Gelände" .

Stand: 05.03.2017, 09:00