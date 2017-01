Gut im Super-G nicht zu schlagen

Bei besten Bedingungen rasten am Sonntag (22.01.17) die Speedfrauen die Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen hinunter. Die Gunst der Stunde nutzte Topfahrerin Lara Gut. Mit 1:17,92 Minuten schickte sie eine Kampfansage an die Konkurrentinnen. "Es war ein cooler Lauf" , freute sich die Schweizerin nach dem dritten Sieg im dritten Super-G der Saison.

Lindsey Vonn

Doch nicht Viktoria Rebensburg oder Lindsey Vonn kamen an ihre Zeit heran, sondern Stephanier Vernier (+0,67 Sekunden). Die Österreicherin sicherte für die rot-weiß-roten Skidamen den ersten Podestplatz der Saison. "Ich nehm mir nie zuviel vor, dann kann ich nicht enttäuscht werden" , erklärte Vernier ihre entspannt schnelle Perfomance. Tina Weirather holte für Lichtenstein ein Topergebnis heraus. Nur 0,19 Sekunden fehlten der 27-Jährigen auf Platz zwei.

Auch Abfahrtssiegerin Lindsey Vonn konnte das Top-Trio nicht gefährden. Der Amerikanerin kam die enge Kurssetzung nicht entgegen, deshalb auch 1,65 Sekunden am Ende ihr Rückstand auf die Bestzeit. "Im Kopf war ich heute schon gut, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen am Super-G arbeiten" , so das Fazit der 32-Jährigen.

Rebensburg verpasst Tor und scheidet aus

Viktora Rebensburg

Nach ihrem dritten Platz in der Abfahrt wollte es Viktoria Rebensburg auch im Super-G wissen. Technisch sauber fuhr sie eine enge Linie, doch die 27-Jährige unterschätzte die Geschwindigkeit nach der dritten Zwischenzeit , fuhr zu direkt und am Tor vorbei. Damit war die Oberbayerin draußen. Auch Anna Veith, früher Fenninger, zeigte bei ihrem Comeback eine starke Fahrt. Der Test wäre fast gelungen, doch auch sie war zu schnell unterwegs und verpasste die Streckenführung. "Ich hab gemerkt, dass ich das Skifahren nicht verlernt habe. Es fehlen einfach noch ein paar Kleinigkeiten" , so Veith.

Stand: 22.01.2017, 12:32