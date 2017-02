Super-G der Frauen - Stuhec gewinnt Sturzfestival

Auf der Strecke in Crans-Montana profitierten die frühen Starterinnen noch von einer relativ harten Piste. Siegerin Ilka Stuhec ging als Fünfte ins Rennen und war mit 1:21,78 am Schnellsten unterwegs. Platz zwei ging an die Italienerin Elena Curtoni (+0,50 Sekunden), knapp dahinter schob sich die Österreicherin Stephanie Vernier (+1,09) auf Rang drei.

Stuhec klar vorne

Stephanie Venier

Die Schwedin Kajsa Kling hatte das Speed-Rennen in Crans Montana eröffnet und die erste Richtzeit für die Konkurrentinnen gesetzt. 1;23,14 Minuten kurvte die Schwedin auf dem anspruchsollen Kurs in den Schnee. US-Skistar Mikaela Shiffrin (USA), im Slalom nicht zu schlagen, und auch im Riesenslalom in der Spitzengruppe, ist im Super-G noch nicht das Maß der Dinge. Deshalb reihte sie sich hinter Kling ein. Doch dann purzelte die Zeit, zuerst durch Stephanie Vernier, dann schob sich Ilka Stuhec an die Spitze. An ihrer Zeit von 1:21.78 Minuten sollten sich die Mitfavoritinnen die Zähne ausbeißen. Super-G Weltmeisterin Nicole Schmidhofer fuhr nicht aggresiv genug und konnte mit einem Rückstand von 1,75 Sekunden auf Stuhec nicht in die Entscheidung eingreifen. Erst Curtoni kam bis auf 0,50 Sekunden heran.

Stürze auf seifigem Schnee

Viktoria Rebensburg

Die Piste wurde zunehmend weicher: DSV-Hoffnungsträgerin Viktoria Rebensburg war zunächst gut unterwegs, verpasste dann aber ein Tor und war draußen. "Ich bin zu gerade in die Passage reingefahren, dann hatte es mich immer mehr versetzt und dann bin ich am Tor vorbeigefahren," sagte Rebensburg. Zum Saisonende hin will die 27-Jährige jetzt noch ein paar gute Rennen fahren und vorallem "mal wieder gut ins Ziel kommen."

Auch Vonn fliegt ins Netz

Mit Sofia Goggia wackelte dann die Bestzeit, doch die 24-Jährige verkurvte sich, verlor den Druck auf dem Aussenski und rutschte aus dem Kurs. Dann kam Superstar Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin hat noch Probleme am rechten Arm, mit dem sie noch nicht voll anschieben kann. Die Fahrt war allerdings auch für sie schnell zu Ende. Die 32-Jährige erwischte eine Schlag, verlor den Gripp und flog aus der Kurve ins Netz. Fabienne Suter rutschte im Zielhanb auf dem Innenski weg. Federica Brione konnte ihren Erfolg vom Vortag nicht wiederholen. Die Siegerin der Kombination hatte 1,35 Sekunden Rückstand auf Stuhec. Auch Jasmine Flury hatte das Ziel mit Podestchancen schon im Blick, bekam eine Schlag, hob am Sprung ab und flog ins Netz.

Stand: 25.02.2017, 11:39