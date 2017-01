Ein Brite führt beim Slalom, Neureuther Dritter

Beim Slalom in Kitzbühel bahnt sich eine kleine Sensation an. Nach dem ersten Lauf führt weder Henrik Kristoffersen noch Marcel Hirscher, sondern der Brite Dave Ryding. "Es ist ein solider Lauf gewesen", so Ryding. Mit einem Rückstand von 0,29 Sekunden liegt Stefano Gross auf Rang zwei.



Der Italiener hatte das traditionsreiche Rennen in Kitzbühel eröffnet und mit einem superschnellen Lauf die erste Bestzeit in den Schnee gekurvt. Daran hatte sich zunächst Felix Neureuther die Zähne ausgebissen, der mit dem Kurs nicht ganz so gut zurechtkam und einen Rückstand einfuhr, obwohl ihm der Gammserlhang liegt. Hier feierte der 32-Jährige 2010 immerhin seinen ersten Weltcupsieg, auch 2014 stand er ganz oben. "Es ist ein sehr anspruchsvoller Kurs", so der Garmisch-Partenkirchener, der vor dem finalen Lauf 0,74 Sekunden hinter Ryding auf Rang drei liegt.

Kristoffersen raus, Hirscher Neunter

Wie anspruchsvoll die Kurssetzung war, zeigte sich bei der Fahrt der Top-Favoriten: Henrik Kristoffersen überkreuzte die Ski und schied aus. Auch für Manfred Mölgg, Andre Myhrer und Matthias Hargin war die Fahrt schnell zu Ende. Sogar Lokalmatador Marcel Hirscher musste sich mit Rückstand weiter hinten einreihen. Der 27-Jährige konnte sich den Zeitverlust nicht wirklich erklären: "Ich hab mich gut gefühlt", so Hirscher, der 1,02 Sekunden auf Ryding aufholen muss.

Linus Straßer reihte sich mit einem Rückstand von 2,94 Sekunden in die Top 30 ein. Dominik Stehle wurde disqualifiziert.

mla / br | Stand: 22.01.2017, 11:34