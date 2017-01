Slalom in Zagreb

Herzlichen Glückwunsch, Felix Neureuther! Der Bayer ist mit einem starken zweiten Lauf beim Klassiker in Zagreb vom achten auf den zweiten Platz gewedelt. Lediglich Routinier Manfred Mölgg aus Italien war an diesem Tag besser als der Deutsche. Slalom-Ass Henrik Kristoffersen (Norwegen) beendete den Wettbewerb als Dritter.

"Ich hab nicht alle Schwünge unten perfekt getroffen. Der Rest war nicht so schlecht. Man hat nicht viel gesehen. Die Bedingungen waren schwierig, da hat sich die Erfahrung bezahlt gemacht" , witzelte der 32-jährige Neureuther im ZDF.

Heißer Tanz durch die Tore

Das Feld lag nach dem ersten Durchgang extrem dicht beisammen. Als Achter hatte Neureuther nur 0,52 Sekunden Rückstand auf den Überraschungs-Führenden Manuel Feller (Österreich). "Ich wusste, dass ich voll auf Angriff fahren muss. Es hat zum Glück geklappt" , freute sich Neureuther, der im Ziel nach 75 Toren eine neue Bestzeit aufstellte, an der sich mit Ausnahme von Mölgg alle anderen sechs Starter die Zähne ausbissen. Slalom-Ass Kristoffersen verfehlte die Neureuther-Zeit um einen Wimpernschlag oder besser um 0,05 Sekunden.

Marcel Hirscher musste sich mit Rang sechs begnügen.

Österreichs Superstar Marcel Hirscher, der die letzten drei Torläufe in der kroatischen Hauptstadt gewonnen hatte, musste sich dagegen mit dem sechsten Rang begnügen. Dramatisch endete das Rennen für die drei Schnellsten des ersten Durchgangs. Feller fädelte schon am zweiten Tor ein und musste alle Hoffnungen auf eine dicke Slalom-Überraschung früh begraben. Der Franzose Julien Lizeroux - Zweiter nach dem ersten Lauf - kam mit deutlichem Gegenwind auf dem Flachstück nicht klar und fiel auf Rang neun zurück. Mark Engel (USA) hatte das Kunstsück vollbracht, vom 45 auf den dritten Rang zu wedeln. Im Finale wollte er zuviel. Nach einer aggressiven Fahrt kam kurz vor dem Ziel das Aus.

Holzmann feierte eine Premiere

Sebastian Holzmann jueblte über Platz 19.

Grund zur Freude hatte Sebastian Holzmann. Er feierte in Zagreb eine Premiere. Zum ersten Mal erreichte der Techniker vom SC Oberstdorf bei einem Weltcupslalom das Ziel. Der 23-Jährige fuhr im sechsten Weltcuprennen seiner Karriere mit der hohen Startnummer 54 als 29 ins Finale und verbesserte sich dort mit einer beherzten Fahrt auf den 19. Platz. Linus Straßer überzeugte auf der anspruchsvollen Piste als 21. Dominik Stehle hatte den finalen Durchgang der besten 30 verpasst.

So geht es weiter

Nach Zagreb stehen die Klassiker in Adelboden, Wengen und Kitzbühel an, den Abschluss bildet das Flutlichtrennen in Schladming. Nach Neureuthers Heimrennen, einem Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen, und dem City Event in Stockholm beginnt am 6. Februar die WM in St. Moritz.