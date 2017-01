Slalom Zagreb

Felix Neureuther war von Position fünf in den ersten Durchgang gegangen. Der Partenkirchener ließ sich auch vom starken Schneefall nicht beirren, fuhr seine Linie und hatte am Ende 0,52 Sekunden Rückstand auf den Österreicher Manuel Feller, der mit 58,13 Sekunden die Bestmarke setzte.

Hirscher peilt 100. Podestplatz an

Marcel Hirscher

Gut im Rennen ist auch Österreichs Superstar Marcel Hirscher, der 0,38 Sekunden hinter seinem Landsmann Feller liegt. Hirscher hatte die letzten drei Torläufe in der kroatischen Hauptstadt gewonnen. Hält er die Position drei, wäre es der 100. Podestplatz in seiner Karriere. Sein Dauerrivale, der Norweger Henrik Kristoffersen, geht mit einem Rückstand von 0,41 Sekunden in die Entscheidung. Diese fällt um 18 Uhr.

Nach Zagreb stehen die Klassiker in Adelboden, Wengen und Kitzbühel an, den Abschluss bildet das Flutlichtrennen in Schladming. Nach Neureuthers Heimrennen, einem Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen, und dem City Event in Stockholm beginnt am 6. Februar die WM in St. Moritz.