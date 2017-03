"Ich bin einfach Vollgas gefahren und habe versucht zu gewinnen", sagte Petra Vlhova nach ihrem fulminanten Finallauf. Die Slowakin fühlte sich zwar wegen der hohen Temperaturen, wie im Urlaub. Kam mit der weichen Piste im amerikanischen Aspen dann doch überraschend gut zurecht. Die 21-Jährige schnappte der Slalom- und Gesamtwertungssiegerin Shiffrin den erwarteten Heimsieg mit 24 Hundertstel Vorsprung weg.

Finale der besten 25 Slalomspezialistinnen

Die kleine Kristallkugel war schon vergeben. Dennoch liefertern sich die Slalomspezialistinnen am Samstag (18.3.17) ein spannendes Saisonfinish. Die besten vier Fahrerinnen des ersten Laufs lagen gerade Mal 14 Hundertstel Sekunden auseinander. Die Bestzeit hatte sich Petra Vlhová vor Frida Hansdotter (+0,03 Sekunden), der Slalomweltcupsiegerin des Vorjahrers, geholt. Allerdings saß ihnen die überragende Technikerin des Winters im Nacken. Mikaela Shiffrin (+0,07) war auch nur einen Wimpernschlag entfernt. Knapp dahinter hofften zudem Veronika Velez Zuzulova (+0,14), Melanie Meilard (+0,48) und Wendy Holdener (+0,81) auf ein Nervenflattern der Konkurrentinnen.

Shiffrin greift an, doch Vlhova hält dagegen

Der Countdown der besten sechs Fahrerinnen sollte die Entscheidung bringen: Holdener patzte zwar, brachte jedoch einen exzellenten Lauf nach unten. Auch ihre Teamkollegin Meillard kurvte eine saubere Spur in den Schnee. Auch Mitfavoritin Velez Zuzulova nahm die Herausforderung an und toppte die Zeit der beiden Schweizerinnen. Doch das war alles nichts gegen den Angriff von Shiffrin, die sich elegant durch die Stangen ins Ziel tanzte und die Spitze übernahm. Hansdotter konnte zunächst mithalten. Am Ende verlor sie aber 0,11 Sekunden auf die Amerikanerin. Vlhova hielt dagegen dem Druck stand und verwies Shiffrin mit 0,24 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei.

Wallner zündet den Turbo

Marina Wallner hatte sich mit ihrem siebten Platz in Squaw Valley das letzte Ticket für das Saisonfinale gesichert. Auch in Aspen präsentierte sich die 22-Jährige ist starker Form. Nach Rang 16 im ersten Lauf zündete sie im Finale den Turbo und fuhr noch auf Platz 10 vor. Damit schob sie sich auch an Teamkollegin Christina Geiger vorbei, die als Elftschnellste in den zweite Durchgang ging und auch als Endergebnis sicherte. Doch an die Zeit von Wallner kam sie nicht heran. Beide waren allerdings schneller als Lena Dürr unterwegs, der in beiden Läufen die Spritzigkeit fehlte, um mehr herauszuholen. Dürr rundete das gute Ergebnis noch als 15. ab.

mla | Stand: 18.03.2017, 17:02